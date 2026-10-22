Kar 19 zaposlenih manj v štirih mesecih: Janšev minister razkril, kako je krčil kader

Zaposlenih v javnem sektorju je preveč, ljudje pa bi morali iz birokracije postopoma prehajati tja, kjer jih gospodarstvo najbolj potrebuje. To je eno od ključnih sporočil, ki jih je po nastopu mandata izpostavil premier Janez Janša. Njegova vlada želi javno upravo preoblikovati, odpraviti podvajanje nalog in učinkoviteje razporediti zaposlene. V ospredju ni le vprašanje, koliko ljudi država zaposluje, temveč tudi, ali so kadri na pravih mestih in ali javne storitve delujejo tako, kot bi morale. Razprava o zmanjševanju javnega sektorja se je zaostrila ob napovedih o morebitnem krčenju števila zaposlenih v prihodnjih letih. V ospredju je vprašanje, kako zmanjšati birokracijo, ne da bi pri tem poslabšali delovanje javnih storitev. Janez Janša je ob tem poudaril, da rešitev ne vidi zgolj v odpuščanju, temveč predvsem v drugačni organizaciji dela in prerazporejanju zaposlenih. Medtem ko na nekaterih področjih javnega sektorja primanjkuje kadra, naj bi bilo drugje mogoče delo organizirati učinkoviteje. Prav zato želi vlada preveriti, kje so možnosti za racionalizacijo, in kako državno upravo narediti učinkovitejšo.

Janša je že septembra opozoril na rast števila zaposlenih in stroškov plač v javnem sektorju. Po podatkih, ki jih je predstavila vlada, se je število zaposlenih v javnem sektorju med letoma 1991 in 2025 povečalo za 55,9 odstotka. Premier je ob tem poudaril, da večje število zaposlenih samo po sebi še ne pomeni boljših storitev. Njegov cilj je učinkovitejša država, v kateri bi se delo organiziralo racionalneje, javna sredstva pa porabljala odgovorno. V tem okviru je pozornost pritegnil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Ta je na družbenem omrežju X sporočil, da so na njegovem ministrstvu v štirih mesecih zmanjšali število zaposlenih za 4,2 odstotka. Poudaril je, da so to dosegli z »mehkimi metodami«, ter zatrdil, da se sprememba pri opravljanju nalog ne pozna.

Koliko zaposlenih je torej odšlo, kaj je bil razlog za njihovo slovo in kako ministrstvo razume izraz »mehke metode«? Na ministrstvo smo naslovili tri sklope vprašanj. Prejeli smo odgovor, ki razkriva začetno in končno število zaposlenih ter našteva razloge za prenehanje delovnih razmerij, ne pojasni pa vseh podrobnosti o poteku zmanjševanja.

V štirih mesecih 19 zaposlenih manj

Po podatkih ministrstva je bilo 4. junija 2026, ko je mandat nastopil Rončević, na nekdanjem Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Uradu RS za mladino skupaj 432 zaposlenih. Do 7. oktobra se je število zaposlenih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino zmanjšalo na 413. Razlika znaša 19 zaposlenih.

Ministrstvo navaja, da gre za zmanjšanje za 4,3 odstotka, minister pa je v objavi na X navedel 4,2 odstotka. Če izračunamo spremembo na podlagi navedenih številk, je zmanjšanje približno 4,4-odstotno. Razlike v odstotkih ministrstvo v odgovoru ni pojasnilo.

Pogodbe so se iztekle, nekateri so se upokojili

Razlogov za zmanjšanje števila zaposlenih je po pojasnilih ministrstva več. Med njimi so iztek pogodb za določen čas, tudi zaradi zaključka projektov iz načrta za okrevanje in odpornost, prenehanje opravljanja funkcij oziroma položajev, sporazumna prenehanja delovnih razmerij, upokojitve ter sporazumne premestitve v druge državne organe. Iz odgovora je tako razvidno, da zmanjšanje ni povezano zgolj z enim ukrepom. Del zaposlenih je odšel zaradi izteka pogodb, drugi zaradi upokojitve ali sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, nekateri pa so se premestili v druge organe.

Ministrstvo pa ni navedlo, koliko zaposlenih je odšlo iz posameznega razloga. Zato ni mogoče ugotoviti, ali je največji delež zmanjšanja posledica izteka pogodb, upokojitev, sporazumnih odhodov ali premestitev.

Zanimalo nas je tudi, ali so se pri zmanjševanju najprej osredotočili na določena delovna mesta oziroma skupine zaposlenih in zakaj prav nanje. Na to vprašanje ministrstvo ni podalo konkretnega odgovora. Iz prejetih pojasnil ni mogoče razbrati, ali so bili pri zmanjševanju najprej zajeti zaposleni v administraciji, strokovnih službah ali na drugih področjih. Izraz »mehke metode« nakazuje na postopno zmanjševanje števila zaposlenih brez množičnih odpuščanj. Ministrstvo je med razlogi za odhode navedlo več različnih ukrepov, ni pa pojasnilo, katere konkretno minister uvršča med mehke metode.

Minister zagotavlja, da delo poteka enako kakovostno

Rončević je ob objavi na X poudaril, da se zmanjšanje števila zaposlenih pri opravljanju nalog ne pozna in da ministrstvo delo opravlja enako kakovostno ter pravočasno. Obenem je napovedal nadaljevanje optimizacije državne uprave.