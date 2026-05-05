  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KULINARIKA

Kar je jota za Kras, je bledež za Istro

Nekoč je bila jed iz blitve hrana kmetov in delavcev, zdaj je glavna zvezda Praznika olja in bledeža.
Očarljiva istrska vas Padna FOTO: Janez Mužič

Očarljiva istrska vas Padna FOTO: Janez Mužič

Bledež ni en sam recept, ampak bolj način njegove priprave s polento.  FOTO: Janez Mužič

Bledež ni en sam recept, ampak bolj način njegove priprave s polento.  FOTO: Janez Mužič

Obiskovalcem so pripravili pester program.  FOTO: Janez Mužič

Obiskovalcem so pripravili pester program.  FOTO: Janez Mužič

Vas je napolnjevala glasba.  FOTO: Janez Mužič

Vas je napolnjevala glasba.  FOTO: Janez Mužič

Jed, ki je postala kulinarična identiteta.  FOTO: Janez Mužič

Jed, ki je postala kulinarična identiteta.  FOTO: Janez Mužič

Očarljiva istrska vas Padna FOTO: Janez Mužič
Bledež ni en sam recept, ampak bolj način njegove priprave s polento.  FOTO: Janez Mužič
Obiskovalcem so pripravili pester program.  FOTO: Janez Mužič
Vas je napolnjevala glasba.  FOTO: Janez Mužič
Jed, ki je postala kulinarična identiteta.  FOTO: Janez Mužič
Janez Mužič
 5. 5. 2026 | 12:37
4:48
A+A-

Praznik olja in bledeža, ki se je pred leti začel kot skromno srečanje domačinov in kakega radovednega turista, ki ga je v Padno zanesla želja po spoznavanju istrskega zaledja, je danes prerasel v kraj ene prepoznavnejših kulinaričnih prireditev v slovenski Istri. Priča smo namreč bili že 14. Prazniku olja in bledeža. V vas je tudi tokrat privabil številne obiskovalce, ki so se sprehodili po ozkih kamnitih ulicah, pri domačinih na njihovih dvoriščih kmetij okušali domače pridelke jedi iz njih ter uživali v razgledih na okoliške griče. Praznik izhaja iz želje domačinov, da ohranijo ter predstavijo svojo dediščino. Povezuje tisto, kar je v teh krajih pomenilo preživetje: oljčno olje, vino in preprosto domačo hrano. Ta v teh pomladnih dneh nastaja predvsem iz bledeža, kot pravijo Istrani blitvi in jedi iz nje.

Poceni in sezonsko

Na svojo blitvo so tako ponosni, da ne pozabijo povedati, kako je po ljudskem izročilu prav zaslužek od njene prodaje leta 1885 prispeval h gradnji zvonika njihove cerkve sv. Blaža, zavetnika kraja. Vaščanom je namreč med gradnjo cerkve zmanjkalo denarja za večji zvonik. Tedaj so vaščanke, ki so nosile svoje izdelke v Trst, denar od prodaje bledeža namenile za zvonik. Beseda bledež naj bi izhajala iz iste osnove kot beseda blitva, ki je ključna sestavina jedi. Gre za preprosto, nasitno jed, ki temelji na polenti ter najpogosteje blitvi, včasih pa tudi ohrovtu in oljčnem olju. To ni primorska mineštra, za katero jo ljudje radi zamenjajo.

1885. SO ZGRADILI cerkev sv. Blaža.

Bledež ni en sam recept, ampak bolj način priprave. Skuha se polenta, posebej se pripravi zelenjava, ki je dušena na olju s česnom, nato pa se vse skupaj zmeša in postreže. Rezultat je gosta, krepka samostojna jed na žlico ali priloga. Nekoč je bil bledež hrana kmetov in delavcev, poceni, nasitna in sezonska jed, danes pa je del turistične ponudbe in zvezda Praznika olja in bledeža. Kar je jota za Kras ali ričet za Slovenijo, je bledež za Istro. Gospodinja iz Padne nam je zaupala, da kuha bogatejšo verzijo, saj vanj doda malo pancete in fižola. Gospodar pa je dodal: »Bledež mora biti tak, da žlica stoji, ampak da še vedno teče. Najboljši je kar gost, kremast in nasiten, zraven pa seveda sodi še poln kozarec vina.«

Vas z veliko zgodbo

Jed, ki je postala kulinarična identiteta.  FOTO: Janez Mužič
Jed, ki je postala kulinarična identiteta.  FOTO: Janez Mužič
Podobno pomembno vlogo ima pri njih oljčno olje, ki v teh krajih ni samo kulinarični dodatek, ampak del identitete. Oljkarstvo ima v zaledju Pirana dolgo tradicijo, Padna pa je bila vedno tesno povezana z obdelavo zemlje in pridelavo oljk. Posebnost dogodka je, da ne poteka le na enem trgu. Dvorišča domačinov se odprejo, ulice zaživijo, obiskovalci pa raziskujejo vas korak za korakom. »Najbolj mi je všeč, da moraš hoditi po vasi in odkrivati,« je dejal gost, ki se v Padno vrača že vrsto let. Tako praznik ni bil namenjen le okušanju. Padna je ponujala raznolik spremljevalni program, ki je povezal kulinariko, kulturo in gibanje. Obiskovalci so se lahko podali na vodene pohode po skritih naravnih lepotah Istre ali se pridružili kolesarskim izletom, kjer so spoznavali okolico vasi in razgledne poti med oljčniki. Za tiste, ki jih zanima zgodovina, so bili organizirani vodeni ogledi vasi, muzejčka, cerkve sv. Blaža in Galerije Božidarja Jakca, medtem ko so po ulicah vasi razstavljali fotografije na temo Padna nekoč in danes. Prikazali so dokumentarni film o življenju v kraju, otroci so lahko ustvarjali na likovnih delavnicah in sodelovali v otroškem kotičku, priljubljen pa je bil tudi prikaz peke kruha v krušni peči pred Pekarno Martin.

Bledež mora biti tak, da žlica stoji, ampak da še vedno teče.

Vas je napolnjevala glasba dua harmonikarjev, skupine Banda della Comunità degli Italiani di Buie in Ansambla Istrski fantje, večer pa se je končal še s folklornimi nastopi in zabavo. Nedelja je prinesla še balinarski turnir za Pokal Padne in kulturni program z domačimi glasbeniki. Dogodek ostaja prireditev brez pretiranega blišča, a z dovolj značaja, da pritegne. Padna ostaja to, kar je. Majhna slikovita istrska vas z veliko zgodbo, kjer sta bledež in oljčno olje več kot le jed in sestavina. Že od nekdaj sta del njihovega načina življenja.

Obiskovalcem so pripravili pester program.  FOTO: Janez Mužič
Obiskovalcem so pripravili pester program.  FOTO: Janez Mužič

Vas je napolnjevala glasba.  FOTO: Janez Mužič
Vas je napolnjevala glasba.  FOTO: Janez Mužič

Bledež ni en sam recept, ampak bolj način njegove priprave s polento.  FOTO: Janez Mužič
Bledež ni en sam recept, ampak bolj način njegove priprave s polento.  FOTO: Janez Mužič

Več iz teme

bledežIstrakulinarikaturizemPraznik olja in bledeža
ZADNJE NOVICE
12:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIV PRIMER

Mož jo je več let omamljal in skupaj z drugimi moškimi spolno zlorabljal: po travmatičnih letih znova našla ljubezen

Po razkritju dolgoletnih zlorab in odmevnem sojenju, na katerem so bili storilci spoznani za krive, začenja novo življenjsko poglavje.
Kaja Grozina5. 5. 2026 | 12:45
12:37
Novice  |  Slovenija
KULINARIKA

Kar je jota za Kras, je bledež za Istro

Nekoč je bila jed iz blitve hrana kmetov in delavcev, zdaj je glavna zvezda Praznika olja in bledeža.
5. 5. 2026 | 12:37
12:20
Novice  |  Slovenija
POMORSKA DEDIŠČINA

V vsakem zrnu piranske soli je del njihove duše (FOTO)

Praznik, ki ni le prireditev, temveč tudi poklon stoletjem življenja ob morju.
Janez Mužič5. 5. 2026 | 12:20
11:44
Razno
ČUDOVIT IZLET

Odpravite se sem in imeli boste vso Štajersko na dlani (FOTO)

Cerkvica svetega Mihaela na Pečnici stoji na višini 500 metrov nad morjem, iz Sladke Gore potrebujemo do nje kako uro hoda.
5. 5. 2026 | 11:44
11:38
Novice  |  Svet
HUDA KAZEN

Mlademu paru (20) grozi do 30 let zapora zaradi suma tihotapljenja drog: »Storila sta nekaj neumnega ...« (FOTO)

Turška zakonodaja na področju tihotapljenja drog velja za zelo strogo.
5. 5. 2026 | 11:38
11:13
Razno
PACIENTI V NEVARNOSTI?

Zdravnica nezakonito opravljala ultrazvok v prostorih SNS-a, bo ostala brez licence? (FOTO)

Postavlja se vprašanje, od kod v prostorih SNS ultrazvok ter na kakšni podlagi in s čigavim dovoljenjem se medicinska oprema, namenjena specialističnim pregledom, nahaja in uporablja v strankarskih prostorih.
5. 5. 2026 | 11:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki