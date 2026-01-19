»Kar ni tvojega, pusti pri miru.« Tako meni Angela, ki je praznovala 102. rojstni dan (FOTO)

V Ribnem pri Bledu je 102. rojstni dan praznovala Angela Zupan, po domače Kosinova mama. Osebni praznik je preživela v družbi domačih, sorodnikov in sosedov na domačiji P'r Sodarju v Bodeščah. Prijeten ambient stare kmečke hiše ji je obudil spomine na mladost. Na vprašanje, kako ji je bilo praznovanje všeč, pa je hudomušno pripomnila: »Zelo, samo plesal' nismo nič!« Slavljenki so domov prišli voščit podžupan Občine Bled Iztok Pesrl, prostovoljki RK Bled Ivanka Janjuševič in Zdenka Kersnik ter predstavnica KS Meri Poklukar. Ob prijetnem klepetu z mamo Angelo, hčerko Angelco in vnukom Andrejem smo izvedeli veliko zanimivega iz njenega življenja. V družini so bili vedno skrbni, povezani in spoštljivi drug do drugega, kar negujejo še danes, poudarja slavljenka, to pa smo začutili tudi gostje, ki so nas razvajali z domačimi dobrotami.

Brez težav z računstvom

Slavljenka z rojstnodnevno torto

Angela Zupan se je rodila kot šesti otrok Ivani in Francu Valantu, po domače Markotovima iz Bodešč. Mladost je preživela v domači vasi, šolo je obiskovala v Ribnem. »Sosedova mama v Bodeščah je pekla izvrstne piškote. Ob vsakem obisku nas je urila poštevanke, zato nikoli nisem imela težav z računstvom,« se spominja slavljenka. Leta 1950 se je poročila s štiri leta mlajšim Stankom Zupanom, ki ga je spoznala v počitniškem domu Radia Ljubljana v Ribnem, kjer je bila kratek čas zaposlena. Dom sta si ustvarila na moževi domačiji v Ribnem, v zakonu so se jima rodile štiri hčerke, Angela, Ivanka, Vida in Tatjana.

Usoda je Angeli kasneje naložila težko breme skrbi za družino in kmetijo, saj je pri 47 letih ovdovela. V podporo ji je bil tast Franc. »V družini se nikoli nismo prepirali, kar je bilo največ vredno. Pomagal mi je pri vzgoji otrok, čuval jih je, medtem ko sem šla na delo na polje. Ko sem prišla k hiši, mi je dejal: 'Ti mi boš hlače likala, jaz bom pa čistil čevlje!',« se spominja Angela.

Ti mi boš hlače likala, jaz bom pa čistil čevlje!

Prepevala in pekla

Angeli Zupan življenje ni prizanašalo, ovdovela je pri 47 letih.

Ob zahtevnih izzivih, ki jih je prineslo življenje, je Zupanova našla sprostitev in zadovoljstvo v prepevanju pri domačem zboru in udejstvovanju v Društvu kmečkih žena Bled, kjer je bila ena od ustanovnih članic. Rada se je udeleževala njihovih izletov tako doma kot v tujini. Angela je bila vedno nepogrešljiva tudi pri pripravi jedi na vaških veselicah. Na domačiji v Ribnem živi danes skupaj z najstarejšo hčerko in njeno družino, ki ji pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Ima sedem vnukov in dva pravnuka, ki so ji v posebno veselje. Vedno je v stiku z aktualnim dogajanjem.

Slavljenka je vse razveselila z recitiranjem svojih najljubših pesmi. Hčerka in vnuk sta povedala še nekaj anekdot iz njihovega skupnega življenja, mami Angeli pa so zaželeli, kot je zapisano v ljudskem izročilu: Zdravje in sreča sta bisera dva, naj vam še naprej sijeta oba. »Nikoli si nisem mislila, da bom dočakala sto dve leti,« je bila zadovoljna Zupanova, ki se je vsem, ki so ji polepšali praznovanje, iskreno zahvalila.

Pri častitljivih letih posebnih želja nima. »Le da bi bila zdrava,« je poudarila. Kakšen pa je recept za dolgo življenje? »Vse jej, vse delaj, pa kar ni tvojega, pusti pri miru, tako boš dobro in dolgo živel,« nam je še zaupala mama Angela.