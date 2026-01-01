  • Delo d.o.o.
POLITIKA

Karl Erjavec: »Robert Golob je izredno neodgovorna oseba!« (VIDEO)

Nekdanji minister brez olepševanja kritizira delo aktualne vlade in opozarja na posledice, ki čakajo državo.
Karl Erjavec. FOTO: Uroš Hočevar FOTO:
Karl Erjavec. FOTO: Uroš Hočevar FOTO:
Kaja Grozina
 1. 1. 2026 | 14:56
 1. 1. 2026 | 14:56
1:38
A+A-

Nekdanji zunanji minister in predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec je v videu, ki se širi po družbenih omrežjih, ostro kritiziral predsednika vlade Roberta Goloba in trenutno vodenje države. Njegove izjave so bile neposredne in brez zadržkov. »Robert Golob je zelo neodgovorna oseba,« pravi Erjavec in dodaja, da odgovoren predsednik vlade ljudi ne bi pozival, naj odhajajo v tujino. »Če ljudem rečeš, naj gredo na Hrvaško, kdo bo potem polnil proračun, pokojninsko in zdravstveno blagajno?

Država ima milijardno luknjo

Erjavec poudarja, da je Golob pred volitvami obljubljal drugačno politiko. Sam priznava, da ga je volil, danes pa pravi, da se počuti ogoljufanega. »Lagali so, kaj vse bodo naredili.« Opozarja tudi na stanje javnih financ. Po njegovih besedah ima država milijardno luknjo, socialni mir pa si zagotavlja z zadolževanjem. »V sedmih mesecih smo porabili milijardo, da ohranjamo blagajno.« Opozori tudi, da Slovenija še enega takšnega mandata ne bo zdržala in da državo čakajo težki časi. Erjavec je v zadnjih mesecih večkrat javno komentiral politične razmere v državi in izrazil nezadovoljstvo z delovanjem aktualne vlade, vključno s pozivi k odstopu predsednika vlade.

