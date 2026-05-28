Karl Erjavec se je oglasil sredi gozda: Janševa »motorka« ne bo rezala samo po RTV

Nekdanji dolgoletni predsednik upokojenske stranke in večkratni ministerki s svojo stranko Zaupanje na volitvah ni bil uspešen, se je po volitvah preselil tudi na tiktok, kjer snema tako imenovana Karlova jutranja poročila. V njih komentira aktualno politično dogajanje, tokrat pa se je ustavil pri izvolitviza predsednika vlade in kaj lahko pričakujemo od njegove vlade.

»Računalo se je nekako, da bo prejel 50 glasov v državnem zboru, vendar je bilo presenečenje, dobil je 51 glasov, in sedaj se vsi sprašujejo, kdo je tisti izdajalec iz opozicije, ki je dal ta 51. glas,« je dejal Erjavec. Po njegovem mnenju namreč ni najpomembneje, kdo je oddal ta glas, ampak kaj bo sledilo po oblikovanju nove oblasti. Pri tem se je navezal na komentar, ki ga je prebral, in na omembo »motorke«.

»Pomembno mi je bilo, ko sem bral od enega od komentatorjev, da bo sedaj na vrsti motorka, in sicer je namigoval, da bo ta motorka zarezala v RTV. Ampak jaz mislim, kolikor poznam Janeza Janšo, da motorka ne bo zarezala samo po RTV-ju, ampak da bo rezala še po vseh paradržavnih, nevladnih in še ne vem kakšnih institucijah, ki so vezane na proračun vlade,« je povedal.

»V vsakem gozdu so tudi bolna drevesa«

Erjavec je v nadaljevanju uporabil še eno slikovito primerjavo. Dejal je, da so v vsakem gozdu tudi drevesa, ki imajo bolezen in jo širijo naprej. Nato je to primerjal z delovanjem nekaterih institucij. »Na primer pri nas v paradržavnih institucijah vemo, da so te bolezni korupcija, podkupovanje in tako dalje, in nič ne bo narobe, če bo motorka malce zarezala ne samo po RTV-ju, ampak tudi po drugih institucijah, za katere vemo, da so gnile in da jih je potrebno požagati. Če ne drugače pa z motorko,« je bil jasen Erjavec. Ob koncu javljanja je sledilkam in sledilcem zaželel še lep preostanek dneva.