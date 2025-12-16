Ne boste verjeli, kaj je Karl Erjavec počel z vrati parlamenta

Pred Državnim zborom Republike Slovenije je danes predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec izvedel simbolno politično dejanje, s katerim je javnosti predstavil programske usmeritve svojega gibanja. Z zabijanjem desetih tez na vrata parlamenta je, po lastnih besedah, opozoril na nujnost temeljite reforme slovenske države in političnega sistema. Dogodek je bil zasnovan kot zavesten zgodovinski simbol. Erjavec je ob tem poudaril vzporednico z reformacijskim gibanjem iz 16. stoletja ter dejal, da Slovenija danes potrebuje enako jasno in pogumno prelomnico. »Pred parlament nismo prišli s floskulami, ampak s tezami. Medtem ko je Martin Luter pred 500 leti zahteval reformacijo cerkve, mi danes zahtevamo reformacijo slovenske države,« je povedal. Predstavljene teze zajemajo širok spekter področij, za katera stranka Zaupanje ocenjuje, da so ključna za prihodnji razvoj države.

Deset tez za prihodnost Slovenije

Med osrednjimi poudarki so dostojno življenje upokojencev, ničelna toleranca do korupcije, razbremenitev dela in podjetništva ter aktivnejša vloga države pri ustvarjanju pogojev za mlade. Pomembno mesto zavzemajo tudi zdravstvo, varnost in infrastruktura. Erjavec je ob tem poudaril, da mora biti dostop do zdravstvenih storitev pravica in ne vprašanje sreče, varnost pa temeljna naloga države. Posebna pozornost je namenjena tudi povezovanju regij in sodobni prometni ter digitalni infrastrukturi, ki po njegovem mnenju ostajata pogoj za enakomeren razvoj Slovenije. Zadnje teze se dotikajo zunanjepolitične usmeritve in zaupanja v politiko. Po oceni stranke Zaupanje Slovenija potrebuje odločnejši in samozavestnejši nastop v mednarodnem okolju ter politiko, ki bo ponovno odgovarjala za svoje odločitve.

Zaveza državljanom

Ob zaključku dogodka je Erjavec poudaril, da deset tez ne razume kot simbolno gesto brez posledic, temveč kot jasno zavezo državljanom. »Teh deset tez ni političen pamflet, temveč pogodba med nami in državljani. Zapisane so preprosto: za upokojence, za mlade, za delavce, za vse, ki želijo Slovenijo, v katero ponovno lahko verjamejo.« Dodal je, da mora politika ponovno prevzeti odgovornost za svoje odločitve in se vrniti k svojemu temeljnemu poslanstvu – delu za skupno dobro. »Ko danes te teze zabijamo na vrata parlamenta, ne zabijamo besed, ampak odgovornost. Od tukaj naprej ima vsaka odločitev ime in priimek,« je sklenil. Stranka Zaupanje želi s simbolnim dejanjem pred Državnim zborom odpreti novo poglavje slovenskega političnega prostora. Po njihovih navedbah gre za poziv k sodelovanju, odgovornosti in obnovi zaupanja med politiko in državljani – brez ideoloških razdelitev in s poudarkom na konkretnih rešitvah. Dogodek je bil mišljen predvsem kot sporočilo: Slovenija stoji pred izbiro, ali bo nadaljevala po obstoječi poti ali pa se bo odločila za temeljite spremembe, ki bodo, kot poudarjajo v stranki Zaupanje, imele jasne nosilce in merljive posledice.