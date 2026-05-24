  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VZTRAJNOST, KLJUB BOLEZNI

Karlo bo za bolnike z rakom prehodil 250 km: »Dokler bom lahko hodil, se ne dam«

Med zdravljenjem se bo 64-letnik podal na dolgo pot s Koroške na Svete Višarje.
Gore mu dajejo moč za borbo z boleznijo. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Gore mu dajejo moč za borbo z boleznijo. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Zaradi njegovih pesmi ga kličejo gorski Prešeren.

Zaradi njegovih pesmi ga kličejo gorski Prešeren.

Njegove objave o hribovskih dogodivščinah so uspešnice.

Njegove objave o hribovskih dogodivščinah so uspešnice.

Med zdravljenjem je že pomislil, da je z njim konec.

Med zdravljenjem je že pomislil, da je z njim konec.

Na poti ga bo spremljal njegov najboljši prijatelj, s katerim sta prehodila že mnoge poti.

Na poti ga bo spremljal njegov najboljši prijatelj, s katerim sta prehodila že mnoge poti.

Z Brankom sta uspešno opravila poskusno etapo iz Slovenj Gradca do Smrekovca.

Z Brankom sta uspešno opravila poskusno etapo iz Slovenj Gradca do Smrekovca.

Na Kamnitem lovcu se je zaobljubil, da bo opravil to pot.

Na Kamnitem lovcu se je zaobljubil, da bo opravil to pot.

Karlo Kropušek, gorski Prešeren, pohod od Slovenj Gradca do Svetih Višarij, za bolnike z rakom, karikatura

Karlo Kropušek, gorski Prešeren, pohod od Slovenj Gradca do Svetih Višarij, za bolnike z rakom, karikatura

Dolga pot

Dolga pot

Karlo Kropušek na karikaturi FOTO: Osebni Arhiv

Karlo Kropušek na karikaturi FOTO: Osebni Arhiv

Do Svetih Višarij bo hodil sedem dni.

Do Svetih Višarij bo hodil sedem dni.

Gore mu dajejo moč za borbo z boleznijo. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv
Zaradi njegovih pesmi ga kličejo gorski Prešeren.
Njegove objave o hribovskih dogodivščinah so uspešnice.
Med zdravljenjem je že pomislil, da je z njim konec.
Na poti ga bo spremljal njegov najboljši prijatelj, s katerim sta prehodila že mnoge poti.
Z Brankom sta uspešno opravila poskusno etapo iz Slovenj Gradca do Smrekovca.
Na Kamnitem lovcu se je zaobljubil, da bo opravil to pot.
Karlo Kropušek, gorski Prešeren, pohod od Slovenj Gradca do Svetih Višarij, za bolnike z rakom, karikatura
Dolga pot
Karlo Kropušek na karikaturi FOTO: Osebni Arhiv
Do Svetih Višarij bo hodil sedem dni.
Tina Horvat
 24. 5. 2026 | 07:31
5:57
A+A-

Karla Kropuška, 64-letnega upokojenca iz Slovenj Gradca, številni bralci Slovenskih novic in tudi uporabniki družbenih omrežij poznajo kot gorskega Prešerna. Pred 16 leti je preživel prvi infarkt in po njem korenito spremenil življenje. Opustil je nezdrave navade, začel hoditi v gore in o njih pisati pesmi. Preproste, iskrene, polne hrepenenja po višavah in ljubezni do narave. Njegove objave o hribovskih dogodivščinah, srečanjih z gamsi, gorskem cvetju in o jutrih nad dolinami so postale pravi spletni hit, izdal pa je tudi dve pesniški zbirki, Gora poje pesmi svoje 1. in 2.

Potem je nadenj spet prišla bolezen. Najprej rak na grlu, nato še pljučni rak. Med okrevanjem se je nekega dne zaobljubil, da bo šel peš iz Slovenj Gradca do Svetih Višarij, romarski vasici v Kanalski dolini. »Za vse, ki se borimo z rakom! Po dveh infarktih in triletnem boju z rakom se ne dam. Pred dvema letoma, ko sem si opomogel od raka na grlu, smo s prijatelji odšli na Svete Višarje in na Kamnitega lovca. Takrat sem si dejal, da grem na to dolgo pot, če bom ozdravel. A čeprav se je potem pojavil še rak na pljučih, sem si dejal, da te zaobljube ne smem prekršiti. Ko sem to omenil mojemu prijatelju Branku Štinjeku, je brez oklevanja dejal, da gre zraven,« pripoveduje.

Zaradi njegovih pesmi ga kličejo gorski Prešeren.
Zaradi njegovih pesmi ga kličejo gorski Prešeren.

Bolezen mu ni vzela gora

Ko je pred tremi leti izvedel, da ima raka na grlu, je najprej pomislil na gore. Ne na bolezen, ne na smrt, ampak na vrhove, na katere bi še rad stopil. Poleg njegove družine so namreč prav gore tiste, ki mu dajejo moč za borbo z boleznijo. »Raka na grlu mi niso mogli odstraniti operativno. Odločili so se za 36 obsevanj in sedem kemoterapij. To me je močno zdelalo. Hranili so me po cevki, spulili so mi vse zobe, ščitnico sem imel skurjeno ... Takrat sem že mislil, da je konec z mano,« pripoveduje.

Njegove objave o hribovskih dogodivščinah so uspešnice.
Njegove objave o hribovskih dogodivščinah so uspešnice.

Na Kamnitem lovcu se je gorski Prešeren zaobljubil, da bo premagal pot za vse, ki se borijo z rakom.

Bolezen mu je vzela moč, ni pa mu vzela želje po gorah. Počasi se je začel postavljati na noge, vsak dan je hodil, korak za korakom in vse višje. Želel si je na Montaž in uspelo mu je. Kasneje še na Stol. Bil je presrečen, a njegova sreča ni trajala dolgo, na pljučih so našli štiri zasevke in spet so njegove sanje o gorah padle v vodo. »Ta razsejalni rak ni povsem ozdravljiv. Vsake tri tedne moram na imunoterapijo, do največ treh let. Potem si bo treba kaj novega izmisliti, pravijo zdravniki. Ampak dokler bom lahko po hribih lazil, se ne sekiram,« je optimističen, še posebej zato, ker si je tudi po drugem težkem zdravljenju spet toliko opomogel, da bo šel lahko že kmalu na pot.

Med zdravljenjem je že pomislil, da je z njim konec.
Med zdravljenjem je že pomislil, da je z njim konec.

Svojo zaobljubo namerava izpolniti v začetku junija, med dvema imunoterapijama. Gre za izjemen napor, razdalja je že po cesti dolga okoli 210 kilometrov, vožnje je kar tri ure, Karlo in Branko pa bosta opravila še več kilometrov in višinskih metrov, saj bosta hodila po planinskih poteh, čez grebene in po gorskih prehodih. Njuna pot bo dolga okoli 255 kilometrov. Hodila bosta sedem dni po 10 ur na dan.

Ogromno podpore

»Zelo dobro sva se pripravila na to pot. Pred tremi meseci sem s težavo prehodil en kilometer, ampak sem vztrajal in vsak dan dodajal metre in kilometre. Nazadnje sva z Brankom naredila preizkus in prehodila več kot 35 kilometrov. Pot naj bi bila sestavljena iz sedmih etap, dolgih okoli 35 do 40 kilometrov. Prenočila bova v planinskih kočah, tistih, ki bodo odprte, dvakrat pa kar v zimskih sobah,« opiše načrt.

Na poti ga bo spremljal njegov najboljši prijatelj, s katerim sta prehodila že mnoge poti.
Na poti ga bo spremljal njegov najboljši prijatelj, s katerim sta prehodila že mnoge poti.

Karlo in Branko dobivata ogromno podpore in nasvetov za njun pohod na družbenih omrežjih. Eni jima pišejo spodbudne besede, drugi so pomagali pri iskanju prenočišč, tretji se jima bodo pridružili na delu poti. »Ena sledilka s Facebooka mi je celo podarila spominske majice. Res se veselim tega pohoda, ne le zaradi sebe, ampak zaradi vseh nas, ki se borimo z rakom,« je povedal. Naš gorski Prešeren se veseli tudi novih rim, ki se mu bodo porodile na pohodu. Med boleznijo so mu namreč ušle iz glave. »Prave rime pridejo takrat, ko ti polt po hrbtu teče, ko te v pljučih malo zapeče, ko ti iz noska malo priteče, ja to je pot do sreče,« se izrazi po pesniško in napove izid tretje pesniške zbirke z naslovom Gora poje pesmi svoje 3.

Karlo Kropušek, gorski Prešeren, pohod od Slovenj Gradca do Svetih Višarij, za bolnike z rakom, karikatura
Karlo Kropušek, gorski Prešeren, pohod od Slovenj Gradca do Svetih Višarij, za bolnike z rakom, karikatura

Poleg tega ima še vse polno planov, povezanih s hribi, najbolj pa ga mika Viš. »Dokler bom mogel, bom hodil v gore, kajti gore in vsi spomini in želje, povezane z njimi, me držijo pokonci. Veselim se vsakega prehojenega koraka,« je še dejal in se zahvalil vsem, ki ga podpirajo. 

Do Svetih Višarij bo hodil sedem dni.
Do Svetih Višarij bo hodil sedem dni.

V sedmih dneh

1. dan: od doma v Slovenj Gradcu prek Slemena in Smrekovca do koče na Travniku (35 km)

2. dan: prek koče na Loki čez Durce in koče na Grohatu do sv. Duha v Podolševi (35 do 40 km)

3. dan: po Logarski dolini na Okrešelj in na Savinjsko sedlo do koče na Ledinah (30 do 35 km)

4. dan: na Jezersko in do doma na Kališču (30 km)

5. dan: skozi Tržič in Begunje na Gorenjskem do Valvasorjevega doma pod Stolom (30 do 35 km)

6. dan: skozi Gozd - Martuljek in Kranjsko Goro do Rateč (35 do 40 km)

7. dan: čez mejo v Italijo in mimo Trbiža do Svetih Višarij (15 do 20 km)

Več iz teme

rakpohodništvorekreacijaKarlo Kropušekbolezen
ZADNJE NOVICE
07:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIV ZLOČIN

Truplo pogrešanega našli v sodu: med osumljenimi tudi nekdanji policijski šef

Preiskava razkriva domnevno prikrivanje umora in vpletenost več osumljencev.
24. 5. 2026 | 07:02
06:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNA VOŽNJA

Mladoletnik na predelanem mopedu bežal pred policijo: policija kaznovala očeta

Mladoletni voznik se bo zaradi več prometnih prekrškov zagovarjal pred sodiščem.
24. 5. 2026 | 06:33
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti trije astrološki znaki bodo prejeli presenetljive novice! Ste med njimi?

Nekaterim bo to odprlo nova vrata, drugim pa prekrižalo načrte.
24. 5. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Polet
STREMIMO K ZDRAVJU

Sodobna podoba dobrega počutja. Zdravje končno postaja način življenja

Pojem dobrega počutja oziroma »wellnessa« se je v zadnjih letih močno spremenil.
Miroslav Cvjetičanin24. 5. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DEŽELA JUNAKOV

Denis Avdić in Miha Deželak o dobrodelnosti: »Prav je pomagati tistim, ki nimajo ničesar« (Suzy)

Dobrodelna akcija bo tudi letos povezala Slovenijo in otrokom iz socialno šibkejših družin omogočila nepozabne počitnice na morju.
24. 5. 2026 | 06:00
05:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZENSKI POSTOPEK

Ljubljančanka v spalnici zanetila požar: ogenj se je razširil na balkon in sosednja stanovanja

Tri leta pred tem je v njenem prejšnjem domu že prišlo do požara.
Aleksander Brudar24. 5. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki