SPODNJA SAVINJSKA DOLINA

Karneval obiskala tudi Donald in Melania (FOTO)

Dež ni pregnal številnih udeležencev tradicionalnega pustnega dogodka.
Karneval sta obiskala tudi prva dama Amerike Melania in njen mož. FOTO: Darko Naraglav

Karneval sta obiskala tudi prva dama Amerike Melania in njen mož. FOTO: Darko Naraglav

Vsem so šli v slast okusni krofi. FOTO: Darko Naraglav

Vsem so šli v slast okusni krofi. FOTO: Darko Naraglav

Rajanja, ki so se zvrstila po spodnjesavinjskem, so vsem ostala v lepem spominu. FOTO: Darko Naraglav

Rajanja, ki so se zvrstila po spodnjesavinjskem, so vsem ostala v lepem spominu. FOTO: Darko Naraglav

Pustni generali so na Vranskem prevzeli oblast na letošnji praznik kulture. FOTO: Darko Naraglav

Pustni generali so na Vranskem prevzeli oblast na letošnji praznik kulture. FOTO: Darko Naraglav

Vsako leto se najprej predstavijo učenci tamkajšnje šole in vrtca. FOTO: Darko Naraglav

Vsako leto se najprej predstavijo učenci tamkajšnje šole in vrtca. FOTO: Darko Naraglav

Karneval sta obiskala tudi prva dama Amerike Melania in njen mož. FOTO: Darko Naraglav
Vsem so šli v slast okusni krofi. FOTO: Darko Naraglav
Rajanja, ki so se zvrstila po spodnjesavinjskem, so vsem ostala v lepem spominu. FOTO: Darko Naraglav
Pustni generali so na Vranskem prevzeli oblast na letošnji praznik kulture. FOTO: Darko Naraglav
Vsako leto se najprej predstavijo učenci tamkajšnje šole in vrtca. FOTO: Darko Naraglav
Darko Naraglav
 18. 2. 2026 | 15:07
 18. 2. 2026 | 16:50
A+A-

Največji pustni dogodek v Spodnji Savinjski dolini je bil tudi letos vranski pustni karneval, ki se ponaša z 69-letno tradicijo. Kljub deževnemu vremenu se je praznovanja udeležila večtisočglava množica obiskovalcev, ki je napolnila trg in ustvarila pravo karnevalsko vzdušje.

Nobena maska ni odšla praznih rok.

Kot vsako leto so se najprej predstavili učenci in učitelji OŠ Vransko-Tabor in vrtec Vransko, sledila je Pihalna godba Prebold, ki je poskrbela za glasbeno spremljavo, nato pa so vranski generali – Vranarji uradno odprli pustno povorko. Sledila je dolga in pisana povorka, v kateri so se predstavile številne maske in skupine: Oba svetova, Avatar, Vrtni palčki, Svetniki na dopustu, Vranske rožice, Koktajli in natakar, Knjigobežnica, Bela iluzija, Butalci, Pikapolonice, Profesor Zmedo in Krokodili, Noji, Skakalnica – Center jamskih doživetij, Cvetoči tulipani, Ljubezen na pustni misiji Livra, Trojanska vojska, Oj, Triglav moj dom in Vranski labodi, ki so po oceni strokovne komisije prejeli največ točk in osvojili prvo nagrado. Karneval je zaokrožila skupina Kurenti 2000, ki je s svojo energijo poskrbela za veselo razpoloženje obiskovalcev. Prišla sta celo Donald Trump in njegova žena Melania.

Številne veselice

Po povorki je pred šotorom sledila zabava z ansamblom PikaSi, kjer so razglasili tudi zmagovalno pustno masko in podelili nagrade vsem uvrščenim skupinam – tako da nobena maska ni odšla praznih rok. Kljub dežju so obiskovalci in nastopajoči rajali pod šotorom in tako pod streho spravili še en Pustni karneval Vransko, ki bo zagotovo ostal v lepem spominu vsem udeležencem. Vsi pa se že zdaj veselijo karnevala ob letu osorej, ko bo jubilejni, že 70. V pustnem času pa se je zvrstilo še več manjših maškarad v drugih spodnjesavinjskih občinah. V žalski so veselo rajanje pripravili v Galiciji, na Ponikvi, v Žalcu in Grižah, še posebno pestro pa je bilo v Petrovčah, kjer turistično društvo tradicionalno pripravi tudi povorko, ki je nadomestila nekdanji žalski karneval. Zabavno je bilo tudi v drugih občinah, denimo v Taboru, kjer je kulturno-zgodovinsko turistično društvo pripravilo veselico s pustnimi norčijami, plesom, krofi, pijačo, baloni in obdarovanjem, ter v Braslovčah, Polzeli ter Preboldu, kjer za rajanje poskrbi PGD Latkova vas.

Vsem so šli v slast okusni krofi. FOTO: Darko Naraglav
Vsem so šli v slast okusni krofi. FOTO: Darko Naraglav

Rajanja, ki so se zvrstila po spodnjesavinjskem, so vsem ostala v lepem spominu. FOTO: Darko Naraglav
Rajanja, ki so se zvrstila po spodnjesavinjskem, so vsem ostala v lepem spominu. FOTO: Darko Naraglav

Pustni generali so na Vranskem prevzeli oblast na letošnji praznik kulture. FOTO: Darko Naraglav
Pustni generali so na Vranskem prevzeli oblast na letošnji praznik kulture. FOTO: Darko Naraglav

Vsako leto se najprej predstavijo učenci tamkajšnje šole in vrtca. FOTO: Darko Naraglav
Vsako leto se najprej predstavijo učenci tamkajšnje šole in vrtca. FOTO: Darko Naraglav

