PUST

Karnevalska povorka na Ptuju pritegnila tudi znane obraze

To mesto vsako leto zaživi v ritmu zvoncev, mask in stoletne tradicije.
Nuška Gajšek, ptujska županja, in Matjaž Han, predsednik SD ter minister MGŠT  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Več kot 1000 kurentov je preplavilo ulice in z močnim zvonjenjem odganjalo zimo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
 17. 2. 2026 | 05:11
2:25
Na Ptuju, najstarejšem slovenskem mestu, se s pokopom pusta danes simbolično zaključuje 66. Kurentovanje, največji tradicionalni pustni festival v Sloveniji in eden pomembnejših etnografskih dogodkov v tem delu Evrope. Mesto z bogato zgodovino, ki sega v čas nekdanje rimske Petovione, že več kot stoletje skrbno ohranja pustno dediščino. Praznovanje ni omejeno na en sam dan, temveč poteka več kot teden dni in zaznamuje utrip celotne skupnosti.

Kurentovanje na Ptuju ostaja tesno povezano z vsakdanjim življenjem meščanov. Številni domačini se maskirajo skozi celotno obdobje praznovanja, še vedno pa velja tudi staro nenapisano pravilo, da se na pustni torek opoldne zaprejo vrata številnih ustanov in podjetij. Mesto se takrat ustavi ter se zbere na ulicah, kjer s pokopom pusta, ki ga mnogi imenujejo fašenk, simbolično sklene peti letni čas. Vrhunec dogajanja tradicionalno predstavlja nedeljska mednarodna karnevalska povorka, ki je tudi letos potrdila sloves Ptuja kot pustne prestolnice tradicije, ustvarjalnosti in skupnosti. Več tisoč mask, od avtohtonih etnografskih likov do sodobnih karnevalskih podob, je skozi barvito povorko pripovedovalo zgodbe o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter povezalo generacije domačinov in obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

V letošnjem sprevodu je sodelovalo 3720 udeležencev, združenih v 84 skupin in društev. Posebno mesto so zavzele skupine kurentov oziroma korantov, skupaj 36 skupin s 1068 udeleženci. S poskakovanjem, ritmičnim zvonjenjem težkih zvoncev in značilnimi kožuhastimi opravami so simbolično preganjali zimo ter v mesto vabili pomlad. Njihova energija je ustvarila prepoznavno zvočno kuliso, ki je več ur odmevala med starimi ptujskimi ulicami in trgi. Odmevna povorka je tudi letos pritegnila številne javne in politične predstavnike, ki so se skladno z izročilom večinoma vključili v dogajanje v maskah. Kurentovanje tako ostaja prostor sproščenega druženja in simbolnega slovesa od zime ter hkrati pomemben kulturni in družbeni dogodek, ki utrjuje prepoznavnost Ptuja doma in v tujini. 

Ptujpustkurentovanjemaske
