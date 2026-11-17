Kasaštvo ima v Lenartu dolgo in bogato tradicijo. Prihodnje leto bo minilo 80 let, odkar so tamkajšnji konjeniški zanesenjaki leta 1947 na Poleni uredili prvo skromno tekmovalno stezo, ki je bila najprej namenjena treningom.

1950. LETA so bile prve dirke.

Tri leta pozneje, 1. maja 1950, pa so že pripravili prve velike dirke, na katerih so poleg kasačev nastopili tudi galoperji in kmečke dvovprege. Zanje so poskrbeli tedanji predsednik konjeniškega kluba dr. Velimir Zavrnik ter člani Ivan Pirher, Anton Hrastelj, Julče Novak, Ladislav Omerzu in Alojz Pavlovič, pozneje sta se jim pridružila še Ivan Verboten in Mirko Kristl.

Dirke na Poleni so bile vedno dobro obiskane. FOTO: Arhiv Marjana Toša

Zanimanje za konjeniške prireditve je bilo izjemno. Ob tekmovalni stezi se je zbiralo tudi po več tisoč gledalcev, ljubitelje konj pa so iz Maribora vozili celo z avtobusi. Dirke so dolga leta prirejali ob prazniku dela, njihova posebnost pa je bil tudi vol na ražnju. Polena je tako postala pomembno športno in družabno zbirališče v Slovenskih goricah, lenarški tekmovalci pa so uspešno nastopali tudi drugod po nekdanji Jugoslaviji. Med najbolj znanimi je bil prav Ladislav Omerzu, ki je slovel tudi kot izvrsten jahač galopskih konj. Po začetnem razcvetu so se leta 1955 v klubu pojavile prve težave, ki so se nadaljevale vse do leta 1967, ko je konjeniški klub prenehal delovati. Kar 24 let je moralo potem miniti, da so 1991. konjeniški zanesenjaki, Ladislav Omerzu,inznova obudili delovanje in začeli urejati tudi hipodrom Polena. Ta je leta 1998 z izgradnjo nove sodniške tribune in ograje dobil današnjo podobo.

Težave so se nadaljevale vse do leta 1967, ko je konjeniški klub prenehal delovati.

Bogata tradicija se je tako kljub številnim vzponom in padcem ohranila vse do danes. Na lenarškem hipodromu Polena je domači Konjeniški kljub Slovenske gorice pod vodstvom mladega predsednika Dušana Hercoga letos organiziral tudi tradicionalne kasaške dirke. Tokrat so bile posvečene vsem ustanoviteljem konjeniškega kluba in prvim organizatorjem dirk. Tedaj so se poklonili generacijam konjeniških zanesenjakov, ki so s svojim trudom poskrbeli, da kasaštvo še danes ostaja pomemben del športne in družabne dediščine Slovenskih goric.