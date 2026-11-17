Kasaštvo ima v Lenartu dolgo in bogato tradicijo. Prihodnje leto bo minilo 80 let, odkar so tamkajšnji konjeniški zanesenjaki leta 1947 na Poleni uredili prvo skromno tekmovalno stezo, ki je bila najprej namenjena treningom.
1950. LETA so bile prve dirke.
Tri leta pozneje, 1. maja 1950, pa so že pripravili prve velike dirke, na katerih so poleg kasačev nastopili tudi galoperji in kmečke dvovprege. Zanje so poskrbeli tedanji predsednik konjeniškega kluba dr. Velimir Zavrnik ter člani Ivan Pirher, Anton Hrastelj, Julče Novak, Ladislav Omerzu in Alojz Pavlovič, pozneje sta se jim pridružila še Ivan Verboten in Mirko Kristl.
Težave so se nadaljevale vse do leta 1967, ko je konjeniški klub prenehal delovati.
Bogata tradicija se je tako kljub številnim vzponom in padcem ohranila vse do danes. Na lenarškem hipodromu Polena je domači Konjeniški kljub Slovenske gorice pod vodstvom mladega predsednika Dušana Hercoga letos organiziral tudi tradicionalne kasaške dirke. Tokrat so bile posvečene vsem ustanoviteljem konjeniškega kluba in prvim organizatorjem dirk. Tedaj so se poklonili generacijam konjeniških zanesenjakov, ki so s svojim trudom poskrbeli, da kasaštvo še danes ostaja pomemben del športne in družabne dediščine Slovenskih goric.