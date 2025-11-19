Kataklizma v Goriških brdih: gasilca pred najhujšim rešil pozivnik (FOTO)

DEŽEVJE, KOT GA NE POMNIJO

Škoda bo milijonska, vinogradniki se zaradi polomljenih trt držijo za glavo.

Goriška brda ali, kot jim mnogi pravijo, slovensko Toskano je v ponedeljek prizadelo tako močno deževje, da ga ne pomnijo še najstarejši prebivalci te vinorodno bogate dežele. »To je lilo, lilo in lilo ...« se spominja Iva Šibav iz Nebla. »Moja mama, ki ima 93 let, pravi, da tako uničujočega dežja in poplav tu še ni bilo,« dodaja. »Začelo se je ponoči. In radarska slika se sploh ni premaknila od tu,« se še spominja. Pri odpravljanju posledic bo vsekakor morala pomagati država. Posledice močnega deževja, ki je ne samo tako napolnilo reke in potočke, da so ti v nekaj minutah prestopili bregove, ...