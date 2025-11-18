  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBILNO DEŽEVJE

Katastrofa v Goriških Brdih: škoda višja od letnega proračuna občine, vseeno ekipa CZ sporoča Sloveniji (FOTO)

Danes sta si škodo v Brdih ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.
xcds FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

xcds FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

dFOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

dFOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

xcds FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
dFOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
M. U.
 18. 11. 2025 | 20:30
A+A-

Škoda, ki jo je povzročilo ponedeljkovo obilno deževje v Goriških Brdih, bo znašala nekaj milijonov evrov oziroma več od letnega proračuna Občine Brda, kažejo prve ocene.

V Brdih Bratuškova in Šestan

Danes sta si škodo v Brdih ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Poudarila sta, da je prva glavna naloga čimprej oceniti nastalo škodo ter pojasnila, v katerih primerih lahko pomaga država. Ogledala sta si najbolj kritične točke oziroma območja z največ škode, tudi uničeno cesto proti Ligu. Rezultat današnjega srečanja je tudi hitra aktivacija Slovenske vojske, ki si je že ogledala možnosti za postavitev začasnega mostu pod vasjo Snežeče.

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
dFOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
dFOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko
FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

»Že po prvih včerajšnjih informacijah sem bil v navezi z briškim županom. Danes smo si pogledali kar nekaj stvari. Na srečo je veliko stvari relativno manjših, ki so na kmetijskih površinah in bodo lastniki odločali o njihovi sanaciji. Pri vseh ostalih pa sem opozoril briškega župana in tudi sosednji občini Tolmin in Kanal, da čimprej naredijo pavšalno oceno škode, to posredujejo na pristojno izpostavo Uprave za zaščito in reševanje in potem bo Uprava, glede na številke, ki se bodo izkazale, izdala sklep, če bodo te številke presegale 0,3 promila prihodkov državnega proračuna. S tem bo potem pričel postopek ocenjevanja škode, ko bo država na osnovi tega pomagala tudi po tej poti,« je poudaril Šestan, ki je danes tudi že koordiniral prihod strokovnjaka za postavitev začasnega mosta pod vasjo Snežeče in Slovensko vojsko. Most bo, kot je napovedal, relativno hitro postavljen in bo nameščen za približno leto dni, ob potrebi pa lahko tudi več časa. Pohvalil je dober odziv občine na nastalo situacijo. Kot je dejal, je območje zelo veliko in razgibano.

Najbolj pomembno je, da so vse hiše ostale cele in da ni bil nihče poškodovan, dodaja          ekipa CZ za severno Primorsko.

Ministrica za infrastrukturo Bratušek je izpostavila: »Na treh odsekih državnih cest so bile včeraj polovične, na enem odseku popolne zapore. Vse zapore so že odstranjene. Samo na tem odseku, kjer je bila popolna zapora, čakajo še geologa, da potrdi, da se cesta lahko odpre. Več izzivov ima občina na lokalni infrastrukturi. Zdaj je prvenstveno, da poskrbimo za prevoznost ljudi, potem sledi ocena škode. Ko bo ta ocena znana, bomo pogledali kako lahko država pomaga vsem trem prizadetim občinam. Naj povem, da naša vlada v nobeni nesreči ni ljudi pustila samih. Zahvaljujem se vsem predstavnikom civilne zaščite, gasilcem in županom, da so včeraj tako hitro pomagali ljudem.«

 

 

 

 

Več iz teme

škodasrečko šestanAlenka Bratušekocena škodeGoriška Brda
ZADNJE NOVICE
20:30
Novice  |  Slovenija
OBILNO DEŽEVJE

Katastrofa v Goriških Brdih: škoda višja od letnega proračuna občine, vseeno ekipa CZ sporoča Sloveniji (FOTO)

Danes sta si škodo v Brdih ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.
18. 11. 2025 | 20:30
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Naomi Watts o menopavzi: z enim samim korakom sem postala mati in starka

Slavna igralka je napisala iskreno, zabavno in poučno knjigo Oh, ta menopavza.
Danaja Lorenčič18. 11. 2025 | 20:00
19:55
Novice  |  Svet
PRETRESLJIVO

Po brutalnem umoru se je oglasil znani novinar: Slišala sva se pred nekaj dnevi ...

»Zdaj bo ta isti bednik naslednja desetletja živel na toplem, hranjen in varovan na račun ljudi, ki so vredni tisočkrat več od njega.«
18. 11. 2025 | 19:55
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivka v osnovni šoli, 12-letnik zabodel dve leti starejšo deklico

Besedni spopad se je sprevrgel v krvavi napad.
18. 11. 2025 | 19:45
19:34
Bulvar  |  Domači trači
VZGOJENA Z LJUBEZNIJO NA DOMAČEM VRTU

Tanja Ribič je pokazala svojo, mnogi navdušeni (VIDEO)

Tanja Ribič ni le uspešna igralka, temveč tudi vrtnarka.
18. 11. 2025 | 19:34
19:25
Lifestyle  |  Stil
REDKEJE, KOT MISLITE

Kolikokrat pari dejansko seksajo? Odgovor vas lahko preseneti

Kako pogosto je v spalnici akcija, je odvisno od mnogih dejavnikov.
18. 11. 2025 | 19:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki