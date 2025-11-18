Katastrofa v Goriških Brdih: škoda višja od letnega proračuna občine, vseeno ekipa CZ sporoča Sloveniji (FOTO)

Škoda, ki jo je povzročilo ponedeljkovo obilno deževje v Goriških Brdih, bo znašala nekaj milijonov evrov oziroma več od letnega proračuna Občine Brda, kažejo prve ocene.

V Brdih Bratuškova in Šestan

Danes sta si škodo v Brdih ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Poudarila sta, da je prva glavna naloga čimprej oceniti nastalo škodo ter pojasnila, v katerih primerih lahko pomaga država. Ogledala sta si najbolj kritične točke oziroma območja z največ škode, tudi uničeno cesto proti Ligu. Rezultat današnjega srečanja je tudi hitra aktivacija Slovenske vojske, ki si je že ogledala možnosti za postavitev začasnega mostu pod vasjo Snežeče.

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

dFOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

FOTO: Mateja Poljšak Čuk/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

»Že po prvih včerajšnjih informacijah sem bil v navezi z briškim županom. Danes smo si pogledali kar nekaj stvari. Na srečo je veliko stvari relativno manjših, ki so na kmetijskih površinah in bodo lastniki odločali o njihovi sanaciji. Pri vseh ostalih pa sem opozoril briškega župana in tudi sosednji občini Tolmin in Kanal, da čimprej naredijo pavšalno oceno škode, to posredujejo na pristojno izpostavo Uprave za zaščito in reševanje in potem bo Uprava, glede na številke, ki se bodo izkazale, izdala sklep, če bodo te številke presegale 0,3 promila prihodkov državnega proračuna. S tem bo potem pričel postopek ocenjevanja škode, ko bo država na osnovi tega pomagala tudi po tej poti,« je poudaril Šestan, ki je danes tudi že koordiniral prihod strokovnjaka za postavitev začasnega mosta pod vasjo Snežeče in Slovensko vojsko. Most bo, kot je napovedal, relativno hitro postavljen in bo nameščen za približno leto dni, ob potrebi pa lahko tudi več časa. Pohvalil je dober odziv občine na nastalo situacijo. Kot je dejal, je območje zelo veliko in razgibano.

Najbolj pomembno je, da so vse hiše ostale cele in da ni bil nihče poškodovan, dodaja ekipa CZ za severno Primorsko.

Ministrica za infrastrukturo Bratušek je izpostavila: »Na treh odsekih državnih cest so bile včeraj polovične, na enem odseku popolne zapore. Vse zapore so že odstranjene. Samo na tem odseku, kjer je bila popolna zapora, čakajo še geologa, da potrdi, da se cesta lahko odpre. Več izzivov ima občina na lokalni infrastrukturi. Zdaj je prvenstveno, da poskrbimo za prevoznost ljudi, potem sledi ocena škode. Ko bo ta ocena znana, bomo pogledali kako lahko država pomaga vsem trem prizadetim občinam. Naj povem, da naša vlada v nobeni nesreči ni ljudi pustila samih. Zahvaljujem se vsem predstavnikom civilne zaščite, gasilcem in županom, da so včeraj tako hitro pomagali ljudem.«