VREMENSKA UJMA

Katastrofalne poplave v Goriških brdih: odneslo most, vasi odrezane, vinogradi na tleh

Deževje v Goriških brdih povzročilo veliko škodo. Sprožilo se je več plazov.
Odneslo je cesto proti naselju Nozno.

Odneslo je cesto proti naselju Nozno.

Sprožilo se je več plazov (Fojana).

Sprožilo se je več plazov (Fojana).

Naselje Gradno

Naselje Gradno

Most pod vasjo Snežeče FOTOgrafije: Cz Občine Brda

Most pod vasjo Snežeče FOTOgrafije: Cz Občine Brda

Odneslo je cesto proti naselju Nozno.
Sprožilo se je več plazov (Fojana).
Naselje Gradno
Most pod vasjo Snežeče FOTOgrafije: Cz Občine Brda
I. R.
 18. 11. 2025 | 05:20
A+A-

Vpliv jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je v noči na ponedeljek v pasu od Goriških brd proti Tolminu prinesel obilne padavine. V 12 urah je na območju padlo več kot 100 mm padavin, največ na Voglu (121 mm) in v Tolminu (115 mm). Zaradi večje količine dežja je na Severnem Primorskem poplavljenih več cest, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov.

Padavine so se začele že v večernih urah in se nadaljevale vse do jutra, kar je močno otežilo razmere na terenu. Občina Brda je prebivalce pozvala, naj ostanejo doma. V nekaterih krajih so (bili) brez elektrike, saj je plaz odnesel betonski steber daljnovoda. Na prizadetih območjih so bili od noči aktivne ekipe civilne zaščite. Gasilci so vso noč spremljali stanje ter pomagali pri prvih intervencijah, medtem ko so cestne službe več ur odstranjevale posledice neurja in skušale ponovno vzpostaviti prevoznost cest tam, kjer je to mogoče.

Največ škode je nastalo v Goriških brdih, težave pa so tudi v občini Kanal ob Soči in na Tolminskem.

Sprožilo se je več plazov (Fojana).
Sprožilo se je več plazov (Fojana).

V Goriških brdih so plazovi zasuli in spodnesli nekatere ceste, odneslo je tudi en most, sporoča štab civilne zaščite za Severno Primorsko. Poškodbe so nastale tudi na električnem omrežju. S plazovi se ukvarjajo tudi gasilci in civilna zaščita v občini Kanal ob Soči, kjer domačini poročajo še o poplavljenih kleteh. Nekaj težav je na Tolminskem; tam so gasilci po navedbah civilne zaščite posredovali ob poplavljeni hiši v Bači pri Modreju in Idriji pri Bači, kjer nevarnost povzroča hudournik.

Kot je včeraj zjutraj povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač, so ponoči meteorne vode začele poplavljati nekatere objekte v občinah Brda in Kanal ob Soči. Gasilci in civilna zaščita so v obeh občinah zabeležili okoli 15 intervencij. Sprožilo se je več manjših zemeljskih plazov, ki pa po poveljnikovih besedah ne ogrožajo stanovanjskih objektov.

Naselje Gradno
Naselje Gradno

»To je katastrofa. Ceste so neprevozne, vasi Gradno, Hlevnik, Kožbana, Fojana so odrezane, odneslo je most za Vedrijan, v Fojani se je sprožil plaz, ki sega do stanovanjske hiše, tudi Medana je dostopna samo z ene smeri. Plaz je na cesti Drnovk–Višnjevik–Krasno–Vrhovlje, težave so tudi drugje. Vsi vinogradi od Neblega do mejnega prehoda Neblo so na tleh, koli in trte so polomljeni. Prizadeti niso samo novi vinogradi, ampak tudi sto let stari. Res katastrofa,« je razmere v Brdih za Primorske novice opisal Aljaž Sirk, vinar iz Višnjevika in predsednik vaške skupnosti Višnjevik-Gradno-Krasno.

Most pod vasjo Snežeče FOTOgrafije: Cz Občine Brda
Most pod vasjo Snežeče FOTOgrafije: Cz Občine Brda

