Blaž Brodnjak: Trgatev je letos že večinoma zaključena (FOTO)

Občino Komendo je v četrtek prizadelo močno neurje, ki je povzročilo veliko škodo na objektih in infrastrukturi. Po neprespani noči se je danes začela velika sanacija posledic neurja. Na terenu so občani, gasilci in Civilna zaščita, ki čistijo poškodovana območja, pomagajo prizadetim ter popisujejo škodo. Prizori na fotografijah pričajo o moči neurja, ki je za seboj pustilo veliko razdejanje. Po izjemno zahtevni noči so se gasilske enote iz domače in okoliških gasilskih zvez ponovno zbrale v Gasilskem domu Moste, kjer deluje glavni operativni štab za usklajevanje intervencij.
Kot so sporočili iz Občine Komenda, so se gasilci po prevzemu nalog že zgodaj zjutraj odpravili na teren, kjer je dnevna svetloba razkrila razsežnosti posledic neurja. Po prvih informacijah je škoda na objektih in drugi infrastrukturi obsežna, zato sanacija na številnih lokacijah še vedno poteka.
Pri odpravljanju posledic sodelujejo domači gasilci ter pripadniki okoliških gasilskih društev, ki so se odzvali prošnji za pomoč. V občini poudarjajo, da bo pregled škode trajal še nekaj časa, saj je neurje prizadelo več območij. Za občanke in občane, ki potrebujejo informacije ali pomoč zaradi posledic neurja, je občina objavila posebno kontaktno številko +386 41 625 199.
Gasilski dom Moste sicer predstavlja osrednjo operativno točko gasilcev v občini, saj je Prostovoljno gasilsko društvo Moste osrednja gasilska enota v Gasilski zvezi Komenda. V prihodnjih dneh bodo pristojne službe nadaljevale evidentiranje škode in koordinacijo pomoči prizadetim prebivalcem, so še sporočili iz Občine.
Občina prebivalce poziva k previdnosti in spremljanju nadaljnjih obvestil pristojnih služb.
Po neprespani noči se je danes začela velika sanacija posledic neurja. Na terenu so občani, gasilci in Civilna zaščita, ki čistijo poškodovana območja, pomagajo prizadetim ter popisujejo škodo. Prizori na fotografijah pričajo o moči neurja, ki je za seboj pustilo veliko razdejanje.
Neurje tudi ni prizaneslo Halozam v severovzhodni Sloveniji. Med prizadetimi je Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ki tam obdeluje vinograd. Na Facebooku je ob fotografiji posledic neurja zapisal: »Markovci, zibelka koranta, pobeljeni kot januarja. Žal je močno padalo tudi po bližnjih haloških vinogradih in hvala bogu je letnik 25 dal veliko količino izjemnih vin. Letošnja količina bo ponovno bistveno manjša. Trgatev za letos je bolj ali manj opravljena in gremo pogumno naprej, da trte, kolikor se da, zaščitimo in ojačamo za naslednjo sezono ...« Njegove besede odražajo razmere v Halozah, kjer danes potekajo pregledi vinogradov in ocenjevanje škode po toči, ki je na nekaterih območjih močno prizadela kmetijske površine.
Hudo tudi v Spodnjem Podravju
Večerno neurje z močno točo je v sredo zvečer udarilo tudi v Spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je za STA povedal vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je zaprta cesta v Žetalah.
Toča je po besedah Murka klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. »Še več škode bo na kmetijskih površinah,« je dodal Murko.
Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je Infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je za STA povedal vodja oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na kmetijskem inštitutu Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin. »Najbolj je nastradal česen, ki bi ga v treh ali štirih tednih začeli pobirati, zdaj pa ne vemo, koliko semena in kakšne kakovosti bomo lahko pridelali. Že več let državo opozarjamo, da nujno potrebujemo dodatne mrežnike. Tudi tokrat se je pokazalo, da je tam, kjer smo jih imeli na voljo, pridelek ostal nedotaknjen,« je opozoril Germšek.
Gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008
Kot je za STA povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, so njihovi svetovalci že vključeni v aktivnosti na terenu ter ocenjujejo in obravnavajo škodo. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze. »Neurje je prizadelo praktično vse kulture, prizadeti so vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80 odstotkov nasadov ali celo več,« je še dodal Rebernišek.
Nekaj dela imajo po noči z močnim deževjem in vetrom tudi gasilci na severu Štajerske. Po besedah vodje mariborskega regijskega centra za obveščanje Dejana Kosija imajo trenutno okoli 25 intervencij zaradi podrtih dreves ali delno poškodovanih streh na objektih, največ na območju občin Šentilj in Poljčane, a »ni nič ekstremnega«.