Blaž Brodnjak: Trgatev je letos že večinoma zaključena (FOTO)

Večerno neurje z močno točo je v sredo zvečer udarilo tudi v Spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je za STA povedal vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je zaprta cesta v Žetalah.

Toča je po besedah Murka klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. »Še več škode bo na kmetijskih površinah,« je dodal Murko.

Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je Infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je za STA povedal vodja oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na kmetijskem inštitutu Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin. »Najbolj je nastradal česen, ki bi ga v treh ali štirih tednih začeli pobirati, zdaj pa ne vemo, koliko semena in kakšne kakovosti bomo lahko pridelali. Že več let državo opozarjamo, da nujno potrebujemo dodatne mrežnike. Tudi tokrat se je pokazalo, da je tam, kjer smo jih imeli na voljo, pridelek ostal nedotaknjen,« je opozoril Germšek.

Gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008

Kot je za STA povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, so njihovi svetovalci že vključeni v aktivnosti na terenu ter ocenjujejo in obravnavajo škodo. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze. »Neurje je prizadelo praktično vse kulture, prizadeti so vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80 odstotkov nasadov ali celo več,« je še dodal Rebernišek.

Nekaj dela imajo po noči z močnim deževjem in vetrom tudi gasilci na severu Štajerske. Po besedah vodje mariborskega regijskega centra za obveščanje Dejana Kosija imajo trenutno okoli 25 intervencij zaradi podrtih dreves ali delno poškodovanih streh na objektih, največ na območju občin Šentilj in Poljčane, a »ni nič ekstremnega«.