Kateri pirh bo letos najlepši? Začenja se 30. jubilejni natečaj Slovenskih novic

Drage bralke in bralci Slovenskih novic, spoštovani ljubitelji velikonočnega krašenja pirhov: leto je naokoli in lahko se tudi uradno začne naš jubilejni, okrogli, že 30. nagradni natečaj za najlepše pirhe. Ki sovpada vselej tudi z začetkom pomladi.

Kot veleva tradicija, prava pomlad pride šele z veliko nočjo. Praznik, ki nastopi vselej po prvi spomladanski polni luni, tudi v slovenskem izročilu že dolgo simbolizira dokončno zmago svetlobe nad temo in življenja nad smrtjo. Takrat bo zima dokončno pregnana in dekleta bodo zaplesala s cvetlicami. Medtem ko smo lani veliko noč dočakali pravzaprav pozno, komajda 20. aprila, bomo letos ta največji krščanski praznik obhajali bistveno prej, že 5. aprila.

Povezovanje rodov

Tudi velikonočne pisanke imajo izvor v pradavnem poganskem verovanju. Ravno temu univerzalnemu simbolu življenja, ki je tako neposredno povezan s pomladjo, se vsako leto poklonimo tudi na Slovenskih novicah: letos bomo tako organizirali že 30. ocenjevanje vseh prispelih pisank ter razglasili najboljše.

Naj na tem mestu, drage bralke in bralci, zato še enkrat izpostavimo: vaše navdahnjene izdelke (pirhe) boste morali skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki jo boste našli v Slovenskih novicah, poslati najpozneje do ponedeljka, 30. marca 2026, in sicer na naslov: Delo mediji, d. o. o, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Osebno jih bo možno oddati samo v ponedeljek, 30. marca 2026, ko bomo vaše pirhe sprejemali v tajništvu Slovenskih novic med 10. in 14. uro. S seboj obvezno prinesite tudi izpolnjeno prijavnico.

Krašenje pirhov v tradicionalni batik tehniki je le ena izmed vaših možnosti ... FOTO: Marko Feist

V vseh treh kategorijah bodo najboljši bogato nagrajeni.

Sicer pa se boste lahko tudi v letošnjem nagradnem natečaju pomerili v standardnih treh kategorijah – v tradicionalni (kjer so pirhi samo iz kokošjih, račjih in gosjih jajc) ter v moderni in otroški kategoriji. Priporočamo, da pri slednji prepustimo otrokom, naj resnično ustvarjajo znotraj svoje domišljije. Sicer pa sta moderna in otroška tudi tisti kategoriji, kjer si boste lahko dali duška, se prepustili domišljiji, ne nazadnje so pri obeh dovoljeni vsi možni materiali. Pa še nekaj: v vseh treh kategorijah bodo najboljši prejeli darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 evrov!

Ker je utrip življenja iz dneva v dan hitrejši, je velika noč z jubilejnim nagradnim natečajem Naj pirhi Slovenskih novic 2026 idealna priložnost, da sedemo za mizo ter vsaj za nekaj časa pozabimo na obveznosti, ki nas utrujajo. In če se bo v tistem zgodilo, da bodo starejši predali to pomembno izročilo na svoje mlajše, bo tudi letošnji nagradni natečaj dosegel svoj namen – v velikonočnem vzdušju povezovati različne rodove. Ravno zaradi tega bomo k sodelovanju povabili tudi domove starejših občanov, vrtce, šole …