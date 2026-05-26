Kateri poslanci podpirajo obvezno testiranje na droge, kdo je zadržan? Tu je odgovor (VIDEO)

Koalicijski SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD.

Bolj zadržani v Levici in Vesni, poslanci Svobode se še niso opredelili

Poslanec največje koalicijske stranke SDS Andrej Poglajen je v izjavi za medije dejal, da predlog podpirajo, saj meni, da ima javnost pravico videti, v kakšnem stanju funkcionarji opravljajo svojo funkcijo. Testiranje funkcionarjev je tudi del koalicijske pogodbe, je spomnil.

V SDS podpirajo, da bi poslance testirali tudi na konopljo, ki po zdajšnjem predlogu ne šteje za prepovedane droge. Ali bodo to predlagali, Poglajen še ne ve, bodo pa o tem sprejeli odločitev, ko bodo predlog prejeli na mizo.

Bolj zadržan do tega, da bi v predlog vključili konopljo, je vodja poslanske skupine Demokrati Tadej Ostrc. Kot je dejal, so uporabo konoplje v medicinske namene uzakonili v prejšnjem sklicu DZ. Predlog po njegovih besedah sicer Demokrati podpirajo, saj ljudje od politike pričakujejo odgovornost, integriteto in zaupanje.

Poslanska skupina Resnica je v DZ vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Po predlogu se za prepovedane droge ne štejejo substance, ki se uporabljajo kot zdravila, in konoplja.

Na vprašanje, ali bi morali za poslance uvesti tudi alkotest, pa je Ostrc, ki velja za najbolj verjetnega bodočega ministra za zdravje, dejal, da je »alkohol del družbene kulture in da je to za Slovence neke vrste hrana«. Verjame, da zna vsak poslanec pri alkoholu najti mejo.

V NSi, SLS in Fokusu so za STA pojasnili, da predlog podpirajo, niso se pa o njem podrobno opredelili.

Tudi opozicijska SD s predlogom po besedah poslanca Darka Ratajca nima težav, če je ta zakonit. Ocenil je, da sicer ni tako, denimo pri sankcijah v primeru pozitivnega testa. »Predsednik vlade bi moral odstopiti, poslanci ne. Vprašanje, če je to v skladu z veljavno ureditvijo,« je dejal Ratajc, ki je dodal, da bi dopolnilo, s katerim bi vključili konopljo, morda podprli.

Vodja poslanske skupin Svoboda Borut Sajovic pa je dejal, da se bodo poslanci o predlogu pogovarjali v kratkem, je pa »zagotovo vprašanje, kje postaviti meje«. Sajovic sicer zaupa, da poslanci nimajo težav s takšnimi ali drugačnimi odvisnostmi. Vključitev konoplje je po besedah Sajovica »stvar osebne percepcije«. Kot je navrgel, bi morda nekateri konopljo izključili, vključili pa bi fugo ali obratno.

»Bolj kot testiranje poslancev na droge bi potrebovali zakon, ki bi obsojenim preprečeval kandidiranje na volitvah«

Do predloga so najbolj zadržani v Levici in Vesni. Kot je dejala poslanka Tina Brecelj, bi »bolj kot testiranje na droge v tem državnem zboru potrebovali poligraf glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla«.

Povedala je, da v poslanski skupini nimajo težav s testiranjem in ga niti ne potrebujejo. Ne vidijo potrebe, da bi v predlog vključili testiranje na konopljo, saj je glede tega že bil referendum, v medicinske namene pa je že dopustna.