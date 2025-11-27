Katika že 106 let živi na isti hišni številki, to je njej recept za visoko starost (FOTO)

Prav na njen 106. rojstni dan, 24. novembra, smo obiskali Katarino Rajšp, kličejo jo Katika. Živi na Zgornjem Porčiču 129 v Občini Sveta Trojica, vse življenje je posvetila kmetovanju. Kot nam je povedala že ob praznovanju 100-letnice življenja, je častitljivo starost dočakala ob trdem delu, preprosti kmečki hrani in delu na svežem zraku. Šest let pozneje ji beseda ni več tekla kot nekoč, pozdravljale so nas le njene bistre oči, ki so vendarle izražale veselje, da jo je obiskalo toliko ljudi, ki so ji čestitali, prinašali cvetje in darila. Za sprejem gostov je skrbela hčerka Marjanca, ki slavljenki vseskozi stoji ob strani, tako tudi drugi družinski člani.

Županova čestitka Trojiški župan David Klobasa je ob posebnem slavju takole zapisal: »Danes smo v Občini Sveta Trojica obeležili izjemen jubilej, ki ga redko doživimo, 106 let življenja. To je stoletna zgodba časa, v kateri se zrcalijo tri generacije sprememb, napredka in neštetih življenjskih izkušenj, ki jih prinese tako dolgo obdobje človeškega življenja. Skupaj s podžupanjo sva obiskala našo najstarejšo občanko, gospo Katarino Rajšp iz Zgornjega Porčiča in ji ob tem posebnem dnevu izrekla najlepše čestitke. Ob takšnih trenutkih se zavemo, kako dragoceni so spoštovanje, hvaležnost in povezanost med generacijami. Ob občinskem poklonu ob 106. rojstnem dnevu izrekamo globoko spoštovanje vsem, ki z dolgo življenjsko potjo nosijo modrost in tiho eleganco časa.«

Med tistimi, ki so se ji poklonili ob osebnem prazniku, je bil njen zdravnik dr. Gregor Emeršič z medicinskima sestrama Marijo in Karmen, sledili so jima župan Občine Sv. Trojica David Klobasa s podžupanjo Natalijo Roškar Nedok, predsednik PGD Sv. Trojica Klemen Potrč in častni predsednik Alojz Gregorec. Iz OO Rdečega križa sta prišli Lojzka Kurnik in Zdenka Polanec, DU Sv. Trojica pa so zastopali Drago Perko ter Marija in Ivan Herič. Mnogi so ji stisnili utrujeno roko in ji pritisnili poljub na lice. Zapeli so ji tudi zdravico, tudi slavljenka je, čeprav ni pila, dvignila kozarec. Mami je čestital tudi sin Feliks z ženo Milico, vsi domači pa so poskrbeli za bogato obloženo mizo.

Hodila v cerkev

Rodila se je prav na tej hišni številki, sicer v stari hiši, 24. novembra 1919, Mariji in Janezu Brunčiču, po katerih je podedovala devet hektarjev veliko posest. Poročila se je Alojzom Rajšpom, ki je prišel k njej iz Negove, ovdovela pa je v letu osamosvojitve, 1991, kar pomeni, da je sama že skoraj 35 let. V zakonu sta se ji rodila Feliks in Marjanca. Oba sta si ustavila družino in ju obdarila s šestimi vnuki (Polono, Alenko, Metko, Klaro in Darinko ter vnukom Robijem), na svetu je tudi že devet pravnukov. Vse življenje je posvetila družini in vodenju kmetije, njeno delo sta prevzela zdaj že upokojena Marjanca in njen mož Milan.

Za visoko starost so zaslužni trdo delo, preprosta kmečka hrana in svež zrak.

Katarina je zelo vesela, da si je Marjanca doma ustvarila družino in da še naprej obdeluje zemljo ter redi deset telic. V preteklosti so se na kmetiji posvečali tudi prireji mleka. Katarina je rada hodila v cerkev, še danes jo obiščejo duhovniki. Slavljenka je članica Društva upokojencev Sveta Trojica, rada je hodila na izlete in srečanja, nazadnje, ko je štela sto let. Bila je tudi aktivna članica OO RK Sveta Trojica. Kot nam je povedala Marjana, je mama zadovoljna z vsem, kar ji ponudijo, tudi pri hrani ni izbirčna.

Marija vodi Najstarejša še živeča Slovenka je Marija Žekš (12. avgusta 1916), sledijo Emilija Soklič (11. novembra 1918), Katarina Rajšp (24. novembra 1919), Dragomila Keršovan (25. novembra 1919), Franc Gologranc (23. januarja 1920), Marija Janežič (4. marca 1920), Ivan Bevk (23. maja 1920), Olga Ogrin (rojena, 18. julija 1920), Ivan Žuran (30. septembra 1920), Danica Maganja (9. marca 1912), Marko Brkić (19. marca 1921).

Ob odhodu smo ji zaželeli zdravja in ji obljubili, da jo prihodnje leto, ko bo dopolnila 107 let, znova obiščemo. Zanimivo je tudi, da je pred leti, ko je lahko brala, imela naročenih kar sedem časopisov, seveda, tudi Slovenske novice. Velja še omeniti, da Sveta Trojica šteje 2270 prebivalcev, Katarina je brez konkurence daleč najstarejša občanka.

