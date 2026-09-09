Katja Kokot Tini Gaber povzročila hude duševne stiske in nespečnost? Zdaj zahteva 15 tisočakov

Tina Gaber Golob je prek svojih pravnih zastopnikov od poslanke stranke Resni.ca Katje Kokot zahtevala umik objave na družbenem omrežju X, javno opravičilo in 15.000 evrov odškodnine zaradi duševnih bolečin. Spor se nanaša na objavo, ki jo je Katja Kokot objavila 15. avgusta in je nastala v času spletne razprave o zagotavljanju nujne veterinarske pomoči. Gaber Golob je takrat na družbenih omrežjih delila zgodbi o poškodovanih mačkah, ki naj ne bi pravočasno dobili veterinarske oskrbe, ter ob tem kritizirala vlado Janeza Janše in Kokotovo. V razpravo se je nato vključil uporabnik omrežja X z uporabniškim imenom brutusReloaded, na njegov zapis pa se je odzvala še Kokotova. Poslanka je med drugim zapisala, da se na provokacijo ne bo odzvala, nato pa dodala vulgarno vprašanje o »okusu arabskega« iztrebka in pripisala: »Sprašujem za frendico.« Prav ta objava je predmet zahtevka Gaber Golob.

Iz odgovora pravnih zastopnikov Kokotove izhaja, da Gaber Golob zaradi objave zahteva 15.000 evrov odškodnine. Po navedbah v dokumentu naj bi ji zapis povzročil šok in strah, pa tudi bolečine v želodcu, glavobole in težave s spanjem. Navajala naj bi tudi posledice za svoje poslovno življenje oziroma prihodke. Gre za navedbe Gaber Golob, povzete v odgovoru nasprotne strani; o njih za zdaj ni bilo nobene sodne presoje. Kokotova zahtevek v celoti zavrača. Njeni pravni zastopniki med drugim opozarjajo, da Gaber Golob v sporni objavi ni bila poimensko navedena ali označena. Po njihovem stališču iz samega zapisa prav tako ni mogoče neposredno identificirati osebe, na katero naj bi se nanašal. S tem izpodbijajo enega ključnih argumentov zahtevka – da je bila objava za javnost nedvoumno povezana prav z Gaber Golob.

Zahteva povračilo pravnih stroškov

Nasprotujejo tudi zatrjevani višini škode. Kot navajajo, zahtevku ni bila priložena zdravstvena dokumentacija, ki bi dokazovala zatrjevane zdravstvene posledice, prav tako naj ne bi bilo predloženih dokazov o zmanjšanju prihodkov, izgubi poslovnega sodelovanja ali drugi konkretni poslovni škodi. To so navedbe pravne strani Kokotove, do katerih se bo lahko druga stran še opredelila. V odgovoru se pravni zastopniki Kokotove dotaknejo tudi dosega sporne objave. Ta naj bi zabeležila približno 6300 ogledov, vendar po njihovem prepričanju zgolj število ogledov še ne dokazuje, koliko uporabnikov je vsebino dejansko prebralo, jo povezalo z Gaber Golob in kakšen vpliv je imela na njen ugled.

Kokotova je ob zavrnitvi zahtevka odgovorila tudi z lastno finančno zahtevo. Od Gaber Golob zahteva 1.098 evrov za povračilo doslej nastalih stroškov pravnega zastopanja. V dopisu je določen osemdnevni rok za plačilo, v nasprotnem primeru pa si Kokotova pridržuje možnost povračilo zahtevati po pravni poti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in morebitnimi nadaljnjimi stroški. Primer je za zdaj na ravni pravnih zahtevkov med strankama. Če stranki ne bosta dosegli dogovora in bo Gaber Golob pri svojih zahtevah vztrajala, bi se spor lahko nadaljeval pred sodiščem.