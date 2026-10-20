Potem ko jo je uporabniški račun na omrežju X opozoril, naj se zaveda, s kom ima opravka, je vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot odgovorila z ostrimi besedami in pozivom k podpori. Prepričana je, da težava zadeva ves narod.

Katja Kokot je tako v javnem odgovoru na omrežju X pojasnila, zakaj o dogajanju govori na glas. »Zavedam se. Zato delam javne objave. Narod mora to videt,« je zapisala.

Njen odgovor se je nanašal na pomenljiv zapis računa Sneta skira, ki jo je opozoril, naj se zaveda, s kom ima opravka. Ob tem je namignil na odločitev dveh neimenovanih oseb: »Že med vašim ekspozejem sta sprejela odločitev in zanesljivo ne o tem, da zaslužite šopek rož ...«

»Kako ustaviti to plenilsko mafijo?«

Kokotova je v odgovoru uporabila izraz »plenilska mafija« in se vprašala, kako naj bi takšno ravnanje ustavili, če bodo ljudje molčali. »Kako ustaviti to plenilsko mafijo, če bomo vsi non-stop tiho?« je zapisala.

Koga natančno je imela v mislih, v tem odgovoru ni navedla. Prav tako iz objavljenega svarila ni razvidno, kdo sta omenjeni osebi in kakšno odločitev naj bi sprejeli.

Podporo pričakuje tudi v prihodnjih dneh

Poslanka je ob tem javnost neposredno pozvala, naj ji stoji ob strani. »Pričakujem vašo podporo. Danes, jutri, pojutrišnjem,« je poudarila.

Svoj odgovor je sklenila s sporočilom, da dogajanja ne vidi zgolj kot osebno težavo: »To je problem vseh nas, celega našega naroda, ne samo moj.«