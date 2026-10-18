Katja Kokot pretresla z izjavo o smrti Dušana Konde: »Tega me je strah!« Sajovicu zagrozila z novimi razkritji (VIDEO)

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na petkovem kolegiju predsednika državnega zbora izrekla vrsto hudih očitkov o domnevnem podkupovanju poslancev, spregovorila o skrivnostih, ki naj bi spremljale smrt podjetnika Dušana Konde, in omenila celo preiskavo, ki naj bi segala do GEN-I. Poslancu Svobode Borutu Sajovicu pa je namenila ostro opozorilo: »Preden ponovno izrečete moje ime, dobro premislite.«

Katja Kokot. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

»Jaz se v bistvu nisem želela oglasiti, pa se moram,« je začela svoj nastop in Sajovicu sporočila, da se čuti dolžno pojasniti dogajanje, povezano z njeno poslansko skupino. »Naši poslanci so del največje korupcijske afere v zgodovini Slovenije,« je zatrdila in nadaljevala z očitki, da naj bi jih poskušali podkupiti za prestop v Gibanje Svoboda. Po njenih besedah naj ne bi šlo za osamljen primer. Zatrdila je, da naj bi bili tarča poskusov podkupovanja skoraj vsi poslanci Resnice. Omenila je tudi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki naj bi javno objavil določene dokaze, in Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

»Tega me je strah. Tega me je strah. Tega me je strah«

Najbolj pretresljiv del njenega nastopa je sledil, ko je spregovorila o smrti podjetnika Dušana Konde, čigar ime se je maja pojavilo v povezavi z očitki o domnevnem podkupovanju poslancev. Konda je očitke pred smrtjo zanikal.

Pokojni Dušan Konda. FOTO: Moc

Kdo je bil pokojni Dušan Konda? Dušan Konda, 64-letni celjski podjetnik in dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje, je bil eden najbolj prepoznavnih športnih delavcev v Celju. Bil je tudi član predsedstva Kajakaške zveze Slovenije in pomemben soustvarjalec celjske Špice, priljubljenega športnega in družabnega središča. Za svoj prispevek lokalni skupnosti je prejel naziv naj Celjan 2024, za prostovoljno delo v športu pa tudi plaketo državnega sveta. Maja 2026 se je njegovo ime znašlo v središču politične afere zaradi domnevnega podkupovanja poslancev Resnice. Poslanec Aleksander Štorek je trdil, da mu je Konda v imenu Andreja Ribiča ponujal denar, hišo in avtomobil v zameno za politično podporo. Konda je srečanje s Štorekom potrdil, očitke o ponujanju podkupnine pa odločno zanikal. Le nekaj dni po javnem razkritju očitkov, 31. maja 2026, je Konda umrl. Njegova smrt je pretresla Celje in slovensko športno javnost. Vzrok smrti v javno potrjenih podatkih ni bil pojasnjen.

»Poglejte, zakaj se jaz počutim ogroženo? Kolikor veste, je oseba, ki je bila vpletena v ta dejanja, pokojna,« je dejala Kokotova. Opozorila je, da obdukcijsko poročilo po njenih navedbah še vedno ni javno, in dodala, da policija molči. »Morda pa tudi sami veste, čigav kolega je bil gospod Konda, kdo je bil skupaj z njim v kajakaškem klubu, komu so bili nagovarjani naši poslanci, da prestopijo.« Kokotova sicer ni neposredno poimenovala osebe, na katero je namigovala, niti ni predstavila dokazov, ki bi smrt Konde povezovali z domnevnimi poskusi podkupovanja.

Omenila Romunijo in GEN-I

Kokotova je v nadaljevanju postregla še z eno odmevno trditvijo. »Na žalost Romunija vodi našo korupcijsko preiskavo, ki sega vse do GEN-I-ja.« Pri tem ni podrobneje pojasnila, kakšno vlogo naj bi imeli romunski preiskovalni organi in kako naj bi bila zadeva povezana z energetskim podjetjem GEN-I. Za te navedbe v nastopu prav tako ni predstavila dokazov. Spregovorila je tudi o dogajanju na avtocesti, kjer naj bi opazila določene sumljive okoliščine, vendar podrobnosti ni razkrila. »To, kar se je zgodilo po volitvah, kar se dogaja še danes, tudi to, kar sem jaz na avtocesti opažala ... Ne, to niso bila koalicijska vozila. Še malo več je tega v ozadju,« je povedala. Ob tem je poudarila, da poslanci Resnice zaradi lastne varnosti vseh informacij ne razkrivajo.

Sajovicu ostro zagrozila: »Dobro premislite«

Proti koncu nastopa je Kokotova neposredno nagovorila Sajovica in mu sporočila, da se ne namerava umakniti iz politike. »Ne, ne bom šla, ne bom se pustila ustrahovat,« je bila odločna. Zatrdila je, da preiskava domnevnih nepravilnosti še poteka na več ravneh in da je že prišlo do ene hišne preiskave. Po njenih besedah naj bi sodišče ocenilo, da je za takšen ukrep zbranih dovolj dokazov. Nato je Sajovicu namenila še posebej ostre besede. »Ampak vi ste zadnji v tej stranki, ki lahko komurkoli kaj očitate. In preden ponovno izrečete moje ime, dobro premislite. Dobro premislite, ker je dosti še tega, kar bi še lahko šlo v medije, pa morda še bo šlo.«

Borut Sajovic FOTO: Marko Feist Delo

Nastop je sklenila z vprašanji, ali so poslanci Resnice koga podkupovali, nagovarjali k prestopu ali mu grozili. Na vsa je odgovorila nikalno.

»Pa vam povem jaz osebno, da nam niti niso iz koalicije. Potem pa se štejte sami,« je zaključila.