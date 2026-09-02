Katja Šeruga odhaja z N1 Slovenija

»Katja Šeruga je po sporazumnem dogovoru zapustila položaj odgovorne urednice N1 Slovenija,« so popoldne objavili na portalu N1.

»Po več kot petih letih na položaju odgovorne urednice N1 Slovenija sem se z Adria News Network sporazumno dogovorila, da s tega položaja odstopim. V čast mi je bilo voditi uredništvo vse od njegovega začetka ter sodelovati s tako nadarjeno in predano ekipo,« je zapisala.

Vest o njenem odhodu sledi novici, da je mednarodna investicijska družba Alpak Capital prevzela regionalno medijsko skupino Adria News Network (ANN), ki povezuje 14 informativnih medijev v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in na Hrvaškem; med njimi je tudi spletni portal N1 Slovenija.

Katjo Šeruga so pred dvema tednoma že odstavili kot direktorico, ostala je še kot urednica portala.

Društvo novinarjev Slovenije je Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) pozvalo k uvedbi postopka ocene medijske koncentracije v zvezi s prevzemom Adria News Network in N1 Slovenija. Kot so opozorili v društvu, mora presoja medijske koncentracije poleg tržnih vidikov obvezno vključevati tudi vpliv na uredniško neodvisnost.

»N1 Slovenija bo še naprej deloval v skladu s svojimi uredniškimi načeli ter ostal zavezan natančnemu, neodvisnemu in odgovornemu novinarstvu,« je sicer v sporočilu uredništvu zapisal Brent Sadler, izvršni direktor za informativni program Adria News Network.