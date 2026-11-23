Politični pretresi, ki so v zadnjih dneh zaznamovali stranko Resnica, očitno še niso končani. Poslanka Katja Kokot, ki je 19. novembra skupaj s poslanskim kolegom Aleksandrom Štorekom zapustila stranko in njeno poslansko skupino, je z novo objavo na družbenem omrežju X poskrbela za dodatna ugibanja o ozadju razhoda. Tokrat je ostro odgovorila uporabniku Marku Fratniku, ki ji je napovedal konec politične kariere.

Fratnik je v svoji objavi zapisal, da Kokotovi do naslednjih volitev ostaja le še odločitev, komu bo poskušala politično škodovati. »Najbolj efikasno lahko to dela Stevanoviču, drugi so več ali manj odporni na strele, ki jih lahko ona izstreli,« je ocenil in dodal, da po naslednjih volitvah zanjo ne vidi več politične prihodnosti. Njegove besede so očitno zmotile poslanko, ki se je odzvala z ostro in nekoliko posmehljivo pripombo. »Po novem baba Vanga ali kako? Sicer pa hvala, ravno zapisi, kot je vaš, mi dajo vedeti, da sem obstoječim strukturam močan trn v peti,« je zapisala poslanka. V nadaljevanju se je obregnila ob odnos do drugače mislečih in namignila na ravnanje svojih kolegov. »Mišljenje s svojo glavo nekako še vedno ni zaželjena lastnost. Biti tiho ob vragolijah kolegov, to pa je cenjeno. Zelo cenjeno. Precenjeno,« je bila ostra Kokotova.

Nesoglasja trajala več kot leto dni

Izjava za medije poslancev Resnice Katje Kokot in Aleksandra Štoreka ob njunem izstopu iz poslanske skupine. FOTO: Tine Eržen/STA

Spomnimo, da je Kokotova pred dnevi presenetila z odločitvijo, da zapusti stranko, v kateri je opravljala tudi funkcijo vodje poslanske skupine. Enako potezo je potegnil Aleksander Štorek, oba pa sta napovedala nadaljevanje parlamentarnega dela kot nepovezana poslanca. Kot smo že poročali, je Kokotova ob izstopu pojasnila, da so nesoglasja znotraj stranke trajala več kot leto dni . Za odločilen trenutek je označila preklic decembrskega kongresa, saj naj bi bil to zanjo jasen znak, da do želenih sprememb ne bo prišlo. Podrobnosti notranjih sporov tedaj ni želela razkrivati, saj je menila, da se umazano perilo ne pere v javnosti.

Kokotova je svoj odziv sklenila tudi z jasnim političnim sporočilom. »Na volitvah bo odločil narod. Ne vi. In če bo treba večkrat, dokler ne najdemo širšega konsenza,« je zapisala. Njene besede prihajajo v času, ko se Resnica sooča z občutnimi spremembami. Po odhodu dveh poslancev je njena poslanska skupina ostala s tremi člani, kar je najmanjše število za njen obstoj. Vodenje poslanske skupine je prevzela Martina Haring, predsednik stranke Zoran Stevanović pa je odhod dveh sodelavcev pospremil s kratkim sporočilom, da gre odslej samo še navzgor.