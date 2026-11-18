Barman in barist Jožef Fartek zna v kozarec ujeti marsikaj: vonj po pomarančah in Mediteranu, Cankarjeve brke ali celo poljub sončnega zahoda. Za domiselnimi kreacijami stojijo znanje in veliko vaje pa tudi radovednost, zaradi katere se je od mešanja koktajlov preusmeril še k pripravi kave. Tridesetletnik, ki dela v družinskem baru Pr' Fartku na Gobavici nad Mengšem, niza uspehe na obeh področjih: nedavno je na hrvaškem otoku Rab zmagal na mednarodnem barmanskem tekmovanju v pripravi koktajlov s penečim vinom, septembra pa na finalu Julius Meinl Barista Cup na Dunaju osvojil tretje mesto med baristi.

Brat in bar

Da bo nekoč stal za šankom in tekmoval na mednarodnih odrih, si je predstavljal že kot osnovnošolec, ko je navijal za 13 let starejšega brata Tomaža. »Ko sem ga gledal na tekmovalnem odru, kako je spretno sestavljal in mešal pijače, sem pomislil, da bi to tudi sam z veseljem počel.« Brat je postal njegov vzornik, mentor in učitelj, ob njem pa je spoznaval, koliko znanja in spretnosti se skriva za dobro pripravljenim koktajlom. Odločitev za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani se zato zdi skorajda samoumevna, Jožef pa je po tem končal še višjo strokovno šolo na Bledu. Toda teorija je bila šele začetek.

Mozartova simfonija FOTO: Osebni arhiv

»Pravo učenje se začne v praksi. Prve izkušnje sem nabiral v ljubljanskem Grand Hotelu Union, potem pa sem se pridružil bratu v njegovem baru, ki ga je odprl leta 2013,« pripoveduje. Danes je Pr' Fartku družinsko delovno okolje, v katerem si člani ne delijo le dela, temveč tudi tekmovalno strast.

Poleg bratovske naveze sta del ekipe še Tomaževa žena Sabrina in Jožefova punca Katja Fortuna. Sabrina se edina ne udeležuje tekmovanj, preostali trije pa se redno pomerijo na barmanskih odrih. Jožef in Tomaž imata že veliko izkušenj, Katja pa se tekmovalno kali šele približno tri leta. Kljub temu se je hitro uveljavila, na Rabu je osvojila drugo mesto, takoj za Jožefom. Namesto rivalstva je med njimi predvsem medsebojna podpora. Jožef v Katji vidi velik potencial. »Ona je prihodnost,« pravi prepričljivo.

Na Rabu je prepričal s koktajlom Sunset Kiss. FOTO: Osebni arhiv

Kave bi!

Čeprav je bil Jožef kot barman že dobro uveljavljen, mu radovedna in ustvarjalna žilica ni pustila spati. Ob gledanju spletnih posnetkov latte arta in barističnih tekmovanj je začel vaditi, preizkušati različne tehnike in se učiti, kako iz kave izvabiti najboljši okus, hkrati pa napitek predstaviti na izviren način. Trud je obrodil sadove na letošnjem slovenskem izboru Julius Meinl Barista Cup, kjer je navdušil s kavnim napitkom Kave bi, ki ga je okrasil s Cankarjevimi brki, zmaga pa ga je peljala na že omenjeno finale na Dunaj. In medtem ko se je v Ljubljani oprl na črtico Skodelica kave velikega slovenskega pisatelja, je v avstrijski prestolnici v ospredje postavil Mozarta. V kavnem koktajlu Mozart Symphony je združil hladno pripravljeno kavo, dva različna likerja Mozart, amar in vaniljo, posebno noto pa mu je dodal dim z vonjem po pomarančah in Mediteranu in umetelna okrasitev. Za takšne kreacije seveda ni dovolj le dobra ideja. Priprava kave zahteva veliko natančnosti, barista mora prilagajati količino kave in nastavitve mlinčka, saj se že majhne spremembe poznajo pri barvi, gostoti in okusu. Tudi pri koktajlih je treba najti pravo ravnovesje med sestavinami. Jožef se je z leti naučil, kateri okusi se dobro dopolnjujejo, vendar je vsako novo zamisel še vedno treba preizkusiti. »Včasih uspe že prvič, včasih pa poskušaš desetkrat, preden si zadovoljen.« O novih kombinacijah in receptih zato razmišlja tudi, ko stopi na drugo stran šanka.

Septembra se je udeležil tekmovanja Julius Meinl Barista Cup 2026. FOTO: Martina Berger

Da se mu ustvarjalnost in natančnost obrestujeta, je znova pokazal na Rabu. Tokrat ni šlo za kavo, temveč za barmansko disciplino, v kateri so tekmovalci pripravljali koktajle s penečim vinom Julija. Recept so morali pripraviti vnaprej in ga oddati teden pred tekmovanjem, spremembe pozneje niso bile več dovoljene. Njegov zmagovalni Sunset Kiss združuje gin, pomarančni in pasijonkin liker, vaniljo, sirup iz pasijonke ter peneče vino, za pripravo štirih enakih koktajlov pa so imeli tekmovalci na voljo le pet minut. »Pri ocenjevanju štejejo tako okus in videz kot tudi natančnost, hitrost ter urejenost delovne površine in priprava kozarcev,« pojasnjuje Jožef, ki ga časovni pritisk ni zmedel. Bil je miren in osredotočen, kar se je poznalo tudi v kozarcu.

Predsednik hrvaške barmanske zveze Srđan Perišić, Jožef Fartek, Katja Fortuna in predsednik Društva barmanov Slovenije Rok Dobnikar (z leve) FOTO: Osebni arhiv

Pri takem mojstru seveda ne gre mimo vprašanja, kakšno kavo si sam najraje privošči in kdo jo kuha doma. »Rad imam espresso ali podaljšano kavo, brez mleka, ki jo pripravi Katja, saj naredi boljšo kot jaz,« brez odlašanja pravi v smehu.