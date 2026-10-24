Dobra in slaba novica: kaže, da v torek ene čaka dražje gorivo, druge pa precej cenejše

Nafta na svetovnih trgih se je minuli teden znova občutno podražila, rast cen so spodbujale predvsem skrbi, da bi novo zaostrovanje spopadov na Bližnjem vzhodu dodatno ogrozilo dobavo nafte, so dogajanje povzeli pri Financah. Za 159-litrski sod severnomorske nafte brent je bilo tako ob koncu petkovega trgovanja treba odšteti 116,72 dolarja, kar je 6,2 odstotka več kot teden prej in največ od konca aprila. Domače cene vseh goriv kljub dražji nafti ne sledijo nujno v isti smeri. Za njihovo oblikovanje so pomembne kotacije posameznih derivatov in njihovo povprečje v obračunskem obdobju. Na strošek nafte in derivatov vpliva tudi tečaj dolarja.

Kaže na pocenitev bencina in podražitev dizla

Po izračunih Financ naj bi se 95-oktanski bencin v torek pocenil za nekaj več kot sedem centov na liter in bo stal okoli 1,63 evra. Na drugi strani pa izračuna za dizel in kurilno olje predvidevata podražitev za približno en cent, tako da bi bilo treba za dizel odšteti približno 1,935 evra, za kurilno olje pa 1,65 evra na liter. Kot že omenjeno, izračun Financ predpostavlja nespremenjene trošarine in druge elemente regulacije. Država za zdaj pri zniževanju dajatev nima veliko manevrskega prostora, bi se pa to utegnilo kmalu spremeniti. Evropska komisija je namreč naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Mora pa predlog soglasno potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije. Odločitev Sveta EU zaenkrat še ni bila objavljena.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od obvestila trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter. To pomeni, da bo tudi po odobritvi dejanska višina znižanja odvisna od odločitve slovenske vlade.