Kazensko ovadili Gordano Kalan Živčec

Podjetje Izvorna celica in poljska ustanova za tkiva in celice PBKM sta s sedeža podjetja GaiaCell, ki shranjuje vzorce propadle Biobanke, v petek prenesla vzorce, za katere so imetniki sklenili pogodbe o nadaljnji hrambi z Izvorno celico. Javna agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je zoper Gordano Kalan Živčec v torek vložila kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, so sporočili iz agencije. Poleg tega so v ponedeljek in v torek policijo zaprosili za pomoč. Kljub temu da je GaiaCell omogočila dostop do krioposod in dokumentacije, je po navedbah agencije ovirala izvršitev odločbe, s katero je JAZMP podjetju GaiaCell naložila, naj preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Ta je vzorce prejšnji teden prenesla na Poljsko v laboratorij PBKM, ki je ustanoviteljica FamiCord skupine, mednarodne skupine bank popkovnične krvi. To so storili ob nadzoru inšpektorjev JAZMP in ob sodelovanju stečajnega upravitelja Biobanke, so še sporočili z agencije. GaiaCell pred tem vzorcev Izvorni celici ni želela predati, saj je vztrajala, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati, čeprav je GaiaCell leta 2024 od Biobanke, ki je v stečaju, brez pravne podlage prevzela okoli 4000 vzorcev.

JAZMP je imetnike vzorcev od takrat večkrat pozvala, naj se z izbranimi družbami, med katerimi je tudi Izvorna celica, dogovorijo za prenos, nadaljnje shranjevanje vzorcev ali uničenje. Agencija je zaradi nesodelovanja GaiaCella izdala sklep o izvršbi odločbe, kjer so zapisali, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorce in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorce v svojo krioposodo. Ob tem so navedli, da se dovoli »nasilni vstop v poslovne prostore«, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka. JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je to »edini možen način, da se odločba sploh izvrši«, sklicevali pa so se na zakon o upravnem postopku.