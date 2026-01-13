Kazni za napačno parkiranje po 20. januarju: novi režim v teh delih Ljubljane

Od ponedeljka je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Župan Zoran Janković je danes dejal, da bodo redarji do 20. januarja izdajali opozorila, nato pa bodo začeli izdajati kazni. Ljubljanski župan je na današnji novinarski konferenci znova dejal, da bo zaradi plačljivega režima na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce. Stanovalci sicer na družbenih omrežjih opozarjajo, da kljub novemu sistemu parkirišč še vedno ni, Janković pa jim svetuje, naj počakajo do prihodnjega torka, ko bodo kršitelji začeli dobivati kazni. Kljub temu priznava, da glede na število avtomobilov stanovalcev prostora ni dovolj za vse, tudi če tam ne bo parkiral noben dnevni migrant več.

Vodja mestne službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik je stanovalce območij ponovno pozvala, naj v izogib morebitnih nevšečnosti pridobijo dovolilnice. Za stanovalce so do konca junija 2026 brezplačne, potem pa bo zanje treba odšteti 60 evrov na leto. Vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice Igor Novak pa je dodal, da so do danes izdali 1900 dovolilnic za območje Štepanjskega naselja in 190 dovolilnic za območje Galjevica 2.

Redarji bodo nadzirali predvsem to

Vodja mestnega redarstva Roman Fortuna je poudaril, da parkiranje v območju za pešce ni dovoljeno, prav tako je tam prepovedana vožnja, razen z dovoljenjem oddelka za gospodarske dejavnosti in promet in za intervencijska vozila. Pozval je, naj bodo prebivalci pozorni na znake, saj potopni stebrički niso postavljeni povsod. Globa za parkiranje in vožnjo po tem območju znaša 80 evrov. Napovedal je, da bodo redarji predvsem nadzirali parkiranje na območjih za pešce in na zelenih površinah. V letu 2025 so sicer na območju Štepanjskega naselja skupno izrekli 656 glob, večino zaradi parkiranja na zelenih površinah.

FOTO: Jože Suhadolnik

»Edino parkirišče, kjer lahko parkiraš brez papirja«

Vodja inšpektorata Mestne občine Ljubljanaje opozoril, da izdana dovolilnica ne zagotavlja parkiranja na točno določenem parkirnem mestu. »Prepovedano je vsakršno risanje talnih označb, označitev s trakovi oziroma kakršnakoli drugačna uzurpacija točno določenega parkirnega mesta, navedeno ravnanje pa predstavlja prekršek,« je povedal.

Janković je ob tem prebivalce stanovanjskih blokov ob Nusdorferjevi ulici, ki so po sodni poti parkirišča pridobili v svojo last, pozval, naj takoj pridobijo soglasje in postavijo zapornice. Meni, da se bo hitro ugotovilo, da mestni redarji tam ne bodo pisali kazni in odstranjevali avtomobilov, zato napoveduje kaos. »Edino parkirišče sredi Štepanjskega naselja, kjer lahko parkiraš brez kakršnegakoli papirja. Naj si postavijo zapornico,« je povedal.

Občanom, ki bi se odločili za postavitev zapornic na zemljiščih, ki so v njihovi lasti, pa Jukič svetuje, naj pred tem pridobijo ustrezno dokumentacijo. Če bodo zapornico postavili v varovalnem pasu občinske ceste, morajo pridobiti mnenje mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, svetujejo pa tudi, da pridobijo mnenje oddelka za urejanje prostora, ali so zapornice dopustne oziroma v kakšnem obsegu in obliki so dopustne na posamezni parceli.

Na očitke, da občina ne skrbi za parkirišča, kjer je začela zaračunavati parkirnino, pa je odvrnil, da so črte na nekaterih že začeli zarisovati, sneg pa da morajo stanovalci odstraniti sami, če je parkirišče zasedeno. Uvedbo podobnega sistema sicer jeseni načrtujejo na Fužinah.