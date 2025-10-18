Kazni za neizplačilo božičnice visoke, zaposleni pa si lahko obetajo takšen znesek

Obvezna božičnica, o kateri se v zadnjih tednih pri nas veliko govori, bo predvidoma znašala polovico minimalne plače, kar znese 639 evrov, poroča POP TV, ki je pridobil predlog novega zakona, ki je bil poslan socialnim partnerjem. Kazni za tiste, ki je ne bodo izplačali, pa bodo predvidoma precej visoke.

In kdo vse bi dobil 639 evrov božičnice? Dobili bi jih vsi zaposleni, pa tudi funkcionarji. Delodajalci bi znesek morali izplačati do 18. decembra, so sporočili na POP TV. Če ima podjetje težave z likvidnostjo, pa bi, sodeč po zakonu, božičnico lahko izplačalo do 31. marca prihodnje leto. Takšna podjetja lahko božičnico izplačajo tudi v nižjem znesku od prej omenjenega, a mora biti vseeno visok vsaj 160 evrov. Podjetja, ki bi lahko izplačala nižji znesek, morajo izpolniti določene pogoje, med drugim, da niso izplačala nagrad poslovodstvu in dobička, poroča omenjeni medij.

Kazni za neizplačilo božičnice predvidoma ne bodo nizke. Predlog zakona pravi, da bi delodajalec z več kot desetimi zaposlenimi dobil od 3.000 do 20.000 evrov kazni. Tisti z desetimi ali manj zaposlenimi pa od 1.500 do 8.000 evrov, še poroča POP TV.