POGLOBITEV ŽELEZNICE

Kdaj bo Ljubljana dobila podzemno železnico? Župan Janković odgovarja

Zoran Janković med drugim napovedal tudi dve poglobitvi železnice – med Stanežičami in Medvodami ter pod Tivolijem.
Ljubljanski župan Zoran Janković. Foto Uroš Hočevar
Ljubljanski župan Zoran Janković. Foto Uroš Hočevar
N. Č.
 20. 10. 2025 | 12:15
 20. 10. 2025 | 12:25
1:59
A+A-

Vprašanje o morebitnem ljubljanskem metroju se je znova pojavilo na instagramu ljubljanskega župana Zorana Jankovića, potem ko je pred mesecem dni eden izmed ljubljanskih medijev objavil članek, v katerem naj bi župan napovedal »prvo podzemno povezavo« v prestolnici.

A kot kaže, je novica sprožila precej zmede, zato je župan najprej na novinarski konferenci, zdaj pa še na Instagramu jasno pojasnil, da ne gre za podzemno železnico, temveč za poglobitev obstoječe državne železniške proge.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Na vprašanje, ali bo Ljubljana dobila metro, je bil Janković kratek in jasen: »Nikoli. Ljubljana je premajhna za metro,« je zatrdil. Janković je pojasnil, da ne gre za mestni projekt, ampak za državno ureditev železniške proge med Ljubljano in Kranjem. Z ministrstvom za infrastrukturo naj bi se dogovorili za poglobitev železnice med Stanežičami in Medvodami.

»To kar se zdaj jasno, je del železnice, ki vodi proti Kranju in bo poglobljen, in sicer na območju Stanežič. To smo se dogovorili z ministrstvom, dogovorili smo se s civilno iniciativo in sam srčno upam, da se bo začelo čim prej izvajati.«

Poglobitev železnice med Stanežičami in Medvodami bi bila v dolžini približno 1,6 kilometra — od parkirišča P+R Stanežiče do Medvod.

Župan je omenil še drugi del poglobitve — trasa pod Tivolijem, kjer je država med enajstimi različicami izbrala eno rešitev. »Izbrani scenarij mi je zelo všeč. Upam, da bi se v naslednjih desetih letih lahko že začelo graditi,« je dodal Janković.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetkov.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
