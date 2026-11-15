Kdaj lahko Kristina Mislej znova zaprosi za pogojni odpust? (FOTO)

Ko je tričlanski senat županijskega sodišča v Slavonskem Brodu 27. oktobra odločal o pogojnem odpustu Kristine Mislej, je ta prestala približno 17 let in sedem mesecev zaporne kazni. Na 20 let zapora je bila obsojena, ker je leta 2009 v Sežani ubila svoja otroka. Senat je presodil, da mora za dosego namena kaznovanja še naprej prestajati kazen.

Pred odločitvijo senata je odpustu nasprotovala tudi uprava zapora v Požegi. Kot je za pojasnil predstavnik sodišča Mladen Koporčić, so tveganje, da bi Mislejeva na prostosti ponovila kaznivo dejanje in povzročila resno škodo, ocenili kot srednje visoko. V zaporu so v mnenju izpostavili še težo dejanja in preostanek kazni.

Rok začne teči s pravnomočnostjo odločitve

Predlog za pogojni odpust so prvič zavrnili jeseni 2019, drugič septembra 2025 in tretjič letos oktobra. Po hrvaškem zakonu lahko nov predlog praviloma vložijo leto dni po tem, ko odločitev o zavrnitvi postane pravnomočna. Zgodnejša vložitev je mogoča, če se pojavijo nove okoliščine, ki jo upravičujejo. Predlog lahko vloži Mislejeva sama, njen pooblaščenec, z njenim soglasjem kdo od družinskih članov ali državni tožilec.

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Kazen je začela prestajati na Igu. Ker ima poleg slovenskega tudi hrvaško državljanstvo, je zaprosila za prenos izvrševanja kazni na Hrvaško. Januarja 2019 so jo na njeno prošnjo premestili v Požego, kjer je edini ženski zapor na Hrvaškem.

Oče je center opozoril le nekaj dni prej

Dveinpolletno Emo in štiriletnega Matija je 28. marca 2009 malo po šesti uri zvečer k materi pripeljal njun oče Andrej Gorup. Otroka sta bila pred tem pri njem in njegovih starših v Šmarjah pri Sežani. Gorup je center za socialno delo v Sežani večkrat opozarjal na psihične težave nekdanje žene in njeno pitje alkohola, tudi ob jemanju zdravil. Da po njegovem ne more skrbeti za otroka, je nazadnje opozoril le nekaj dni pred njuno smrtjo, kot smo že poročali.

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Nekaj minut pred polnočjo je Mislejeva poklicala svojega očeta, upokojenega zdravnika, nato še številko 112. Povedala je, da otroka ne dihata. Z očetom sta ju do prihoda reševalcev poskušala oživljati.

Na sojenju je krivdo zanikala

Mislejeva je pred sodiščem povedala, da je otrokoma zvečer brala basni in da sta zaspala ob njej. Okoli 20.45 naj bi odšla iz spalnice. Po 23. uri se je po lastnih besedah vrnila in ju našla pod odejami, ki so jima prekrivale glavi. Koprsko okrožno sodišče je ugotovilo, da je otroka zadavila njuna mati. Za smrt vsakega ji je izreklo po 14 let zapora, nato pa določilo enotno kazen 20 let. Novembra 2010 je kazen potrdilo tudi višje sodišče v Kopru.