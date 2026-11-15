Kdo bo gospodar koprske občine? Prvi rezultati razkrivajo, kdo je v prednosti

Na Obali je danes živahno zaradi občinskih volitev. Koprčanke in Koprčani so odločali, komu bodo zaupali vodenje Mestne občine Koper v naslednjem mandatu. Znani so delni rezultati županske tekme. Po 4,89 odstotka preštetih glasovnic vodi Aleš Bržan, ki je prejel 47,80 odstotka glasov. Na drugem mestu je Nik Popovič z 28,94 odstotka, na tretjem pa Mateja Hrvatin Kozlovič z 15,32 odstotka. Volilna udeležba v koprski občini je znašala 36,60 odstotka.

Pred volitvami je bil veliki favorit za zmago aktualni župan Aleš Bržan. V županski tekmi poleg njega sodelujejo tudi Matej Sukič, Stojan Prinčič, Peter Bolčič, Jasna Softić, Zmago Jelinčič Plemeniti, Samir Šaković, Alan Medveš in omenjena Nik Popovič ter Mateja Hrvatin Kozlovič.

Predvolilni čas zaznamovale ostre obtožbe in odmevne afere

Letošnjo bitko za županski stolček so sicer zaznamovale ostre obtožbe in odmevne afere. Kandidat Levice Medveš je zaradi dogovora o nadzidavi kompleksa Solis kazensko ovadil Bržana. Opozicijski svetniki so županu očitali tudi predvolilno kupovanje glasov z zemljiščem za pravoslavno cerkev. Kampanjo Nika Popoviča pa so obremenila razkritja o kriminalni preteklosti njegovega srbskega poslovnega partnerja.

To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom: