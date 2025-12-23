  • Delo d.o.o.
MANDAT SE KONČUJE

Kdo bo prevzel naslednji mandat? Robert Golob se poslavlja s temi besedami

Vlada o iztekajočem se mandatu: Nismo le 'gasili požarov', ampak postavljali temelje za naprej.
FOTO: Vlada RS
FOTO: Vlada RS
STA, N. Č
 23. 12. 2025 | 14:02
 23. 12. 2025 | 14:02
4:29
Ob tem, ko je postalo znano, da bodo prihodnje parlamentarne volitve 22. marca, je vlada na spletu objavila pregled svojega dela v iztekajočem se mandatu. »Krize so zaznamovale naš mandat, a mirno lahko rečemo, da nismo samo 'gasili požarov', ampak postavljali temelje za naslednja desetletja,« so ocenili. Razmere, v katerih je potekal mandat vlade Roberta Goloba, so označili kot izjemno zahtevne. »Komaj smo ušli epidemiji covida, že so sledile številne krize: od energetske in inflacijske do naravnih nesreč in geopolitičnih pretresov,« so spomnili.

Ne glede na to, pa je Slovenija skozi ta mandat ohranila pozitivno gospodarsko rast, ocene bonitetnih agencij so ves čas ugodne in s pozitivnimi obeti, so izpostavili. »Okrepili smo socialno varnost in na področju stanovanj, pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe zagrizli v zahtevne strukturne reforme, ki se jih desetletja dolgo ni lotila nobena vlada pred nami. Del projektov bo učinke pokazal postopno, a pomembno je, da so bili na marsikaterem področju narejeni zelo pomembni koraki naprej,« so zapisali.

Izpostavili so naslednje dosežke ...

Med dosežki so izpostavili sprejetje pokojninske reforme v soglasju s socialnimi partnerji, ki bo začela veljati s 1. januarjem. »Po ocenah nekaterih poznavalcev realnega stanja slovenskega pokojninskega sistema smo ujeli zadnji trenutek, ko je reforma še lahko prijazna do ljudi,« so zapisali. Dodali so, da so reformo pozitivno ocenili tako Evropska komisija kot bonitetne hiše, njen sprejem in uveljavitev pa je bil pogoj za izplačilo sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Prav tako so med dosežki nanizali še izvedbo najobsežnejše prenove plačnega sistema javnega sektorja ter ohranjanje visoke zaposlenosti z ukrepi in spodbudami za gospodarstvo za blaženje kriznih razmer. »V tem mandatu je bila gospodarstvu namenjena več kot milijarda evrov pomoči. Zadnji tak ukrep - shema skrajšanega delovnega časa - je bil aktiviran v začetku tega meseca,« so spomnili.

Zagnali so gradnjo stanovanj in začeli vlaganja za 67 milijonov investicij v srednje šole in dijaške domove ter 160 milijonov evrov za okrepitev študijske pomoči. »Ključen vidik prenove šolskega okolja pa je seveda posodobitev vsebin in načinov učenja. Cilj prenove je, da učenci in dijaki pridobijo sodobne kompetence,« so navedli.

»Slovenija je postala članica Cerna in Evropske vesoljske agencije, z domačimi strokovnjaki razvijamo novo gensko zdravilo, začeli smo razvoj superračunalnika, vzpostavljen pa je tudi že kompetenčni center kot zadnji steber ekosistema umetne inteligence pri nas. Tudi znanosti smo prvič zagotovili dolgoročno načrtno financiranje (do 1,25 odstotka BDP letno) in prvič smo praznovali dan znanosti (10. november),« so dodali.

Spremembe v zdravstvu

Po njihovih navedbah se čakalne dobe v zdravstvu krajšajo, najbolj v kardiologiji, urologiji, ortopediji, infektologiji, diabetologiji in psihiatriji, 7,5 odstotka več ljudi ima spet svojega osebnega zdravnika. »Vlagamo tudi v infrastrukturo: v izvajanju je več kot 60 projektov v vrednosti več kot 800 milijonov evrov,« so zapisali. »Kljub številnim nasprotovanjem bomo javno zdravstvo še naprej krepili,« so napovedali.

Glede vzpostavitve dolgotrajne oskrbe pa so zapisali, da gre za »kompleksen sistem, zato so v začetni fazi neizogibne tudi težave, vendar je smer jasna in prava: zagotoviti dostopno, kakovostno in sistemsko urejeno oskrbo za starejše in druge, ki pomoč potrebujejo«.

Dotaknili pa so se tudi odzivanja na naravne nesreče, med drugim največjih poplav v zgodovini Slovenije. »Vlada je za pomoč in obnovo po avgustovskih poplavah do 25. julija 2025 že izplačala 1,18 milijarde evrov, pri čemer obnova ni usmerjena le v sanacijo, temveč predvsem v krepitev odpornosti in zagotavljanja varnega bivanja ljudem tudi v prihodnje,« so zapisali.

Vlada je bila sicer skozi mandat tarča kritik opozicije. Preživela je dve interpelaciji celotne vlade, ministrska ekipa pa skupaj kar 14 interpelacij.

ZADNJE NOVICE
16:42
Novice  |  Slovenija
ZAKONSKA PRAVICA

Zimski regres brez izjem: božičnice ni dovoljeno pogojevati, zniževati ali terjati nazaj, vračilo delodajalcu je nezakonito

Inšpektorat za delo ima pooblastilo za izvajanje nadzora glede ustrezne višine izplačila, pravočasnosti izplačila in oblike izplačila.
23. 12. 2025 | 16:42
16:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIROTEHNIKA

PU Kranj: Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«?

Gorenjski policisti pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj.
23. 12. 2025 | 16:23
16:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SKRITI SPROŽILCI

Zakaj se afte vračajo: od stresa in hrane do genov in imunskega sistema

Za nastanek aft je lahko kriva določena hrana, pogosto so povezane z virusnimi okužbami in težavami z imunskim sistemom.
23. 12. 2025 | 16:10
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOŽA

Slabe navade se hitro opazijo, dobre pa se seštevajo počasi

Če želimo ohraniti mladostno, sijočo in čvrsto kožo, je dobro razumeti razlike med trendi in dokazanimi aktivnimi učinkovinami: a kože ne negujemo samo v kozmetičnem salonu, mladostni videz je namreč rezultat vsakodnevnih navad.
Ema Bubanj23. 12. 2025 | 16:00
15:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
UJET

Na počivališču ob hitri cesti v Šempasu odkrili vozilo, ukradeno v Italiji (FOTO)

Policisti so osebno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 36-letnega državljana Madžarske pa bodo kazensko ovadili.
23. 12. 2025 | 15:42
15:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VOJAŠKA INDUSTRIJA

Državni pritiski so ga zlomili: polil se je z bencinom in se zažgal

Sistemski pritiski, spor z obrambnim ministrstvom in finančni zlom so 75-letnega znanstvenika pripeljali do obupanega dejanja v središču Moskve.
Kaja Grozina23. 12. 2025 | 15:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
