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ZAPLETI V POSLANSKI SKUPINI

»Kdo bo sploh hotel v parlament?« V Resni.ci poslanski mandat kot vroč krompir, Cerar se čudi (VIDEO)

Verižno odklanjanje poslanskih mandatov v Resni.ci odpira vprašanja o politični odgovornosti, pripravljenosti na parlamentarno delo in razumevanju vloge poslanca.
Miro Cerar FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek
Miro Cerar FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek
A. G.
 22. 10. 2026 | 09:31
 22. 10. 2026 | 09:31
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V stranki Resni.ca se zapleta pri zasedanju poslanskega mesta, ki se je sprostilo po odstopu Borisa Mijiča. Potem ko je Mijič zapustil državni zbor, bi njegov mandat moral prevzeti naslednji kandidat z liste, vendar se je začelo nenavadno zaporedje zavrnitev. Slavko Moharič, ki se je glede na volilni rezultat prvi znašel v vrsti za prevzem mandata, je sporočil, da ga ne bo sprejel. Enako je nato napovedal še naslednji kandidat Mirko Radujković. Tako se je stranka znašla v položaju, ko mora po odstopu poslanca poiskati njegovega naslednika, kandidati, ki bi lahko zasedli poslanski sedež, pa se funkciji odpovedujejo. Dogajanje je pritegnilo pozornost javnosti in odprlo vprašanja o odgovornosti kandidatov, ki se odločijo sodelovati na volitvah, nato pa ne želijo prevzeti poslanske funkcije.

Boris Mijič je poslansko funkcijo opravljal kot član stranke Resni.ca. Njegov odstop je sledil odločitvi izvršilnega odbora stranke, ki ga je izključil in javno pozval, naj zapusti državni zbor. Mijič se je v javnosti znašel zaradi očitkov, povezanih z njegovim podjetjem Progros, ki je imelo finančne težave in neporavnane obveznosti. Pozornost je vzbudilo tudi njegovo navajanje izobrazbe. Po pozivu stranke, naj zapusti državni zbor, je 12. oktobra podal odstopno izjavo. Odstop je bil pomemben tudi zaradi načina, kako se poslanski mandat po zakonu prenese na naslednjega kandidata. Ker je od potrditve Mijičevega mandata minilo šest mesecev, nadomestnih volitev ni bilo treba izvesti. Njegovo mesto naj bi zasedel kandidat z liste Resni.ca, ki je v isti volilni enoti dosegel naslednji najboljši rezultat. 

Moharič mandata ne želi, zavrnil ga je tudi Radujković

Kot prvi možni naslednik Mijiča se je omenjal Slavko Moharič iz Trnovske vasi. Na državnozborskih volitvah je kandidiral na listi Resni.ca v volilnem okraju Ptuj 1. Ko je postalo jasno, da bi lahko prevzel poslansko funkcijo, se je odločil, da tega ne bo storil. Moharič je pojasnil, da v trenutnih razmerah v državnem zboru ne vidi možnosti za konstruktivno delo. Po njegovih besedah želi čas raje nameniti lokalni skupnosti. Ob tem je poudaril, da nanj pri odločitvi ni nihče pritiskal. 

Po Moharičevi zavrnitvi je bil naslednji v vrsti za prevzem mandata 44-letni Mariborčan Mirko Radujković, lastnik podjetja Bar Media. Tudi on je sporočil, da poslanske funkcije ne bo sprejel. Radujković je kot razlog navedel poslovne obveznosti. Pojasnil je, da bi moral biti poslanec po njegovem mnenju povsem predan parlamentarnemu delu, česar zaradi trenutnih okoliščin v svojem podjetju ne more zagotoviti. Dodal je, da bi poslansko funkcijo sicer z veseljem opravljal, če bi mu poslovne razmere to dopuščale. Za Radujkovićem se v vrstnem redu kandidatov z liste Resni.ca omenjajo še Marjana Matjašič, Anita Bratinščak Hanželič in drugi kandidati. Kdo bo na koncu zasedel poslansko mesto, je odvisno od nadaljnjega postopka in od tega, ali bo naslednji kandidat mandat sprejel.

Cerar: »Zdaj bi bil res že čas, da se pravzaprav kaj takega ne bi dogajalo«

O dogajanju je v oddaji Odmevi na RTV Slovenija spregovoril nekdanji predsednik vlade in pravnik dr. Miro Cerar. Ocenil je, da je položaj neugoden, obenem pa izrazil prepričanje, da bo Resni.ca vendarle prišla do poslanca. Ob tem je opozoril, da takšni zapleti kažejo na širše težave pri razumevanju političnega dela in odgovornosti, ki jo prinaša kandidatura. »Kot rečeno, Resni.ca je neka nova stranka, v posebni situaciji, in jaz sem prepričan, da bodo prišli do poslanca. Zadeva je neugodna. Kaže na to, da tudi po več kot 35 letih demokracije, smo lahko soočeni s takimi zadevami. Današnja politika še zdaleč ni konsolidirana. Tudi sam imam nekaj izkušenj iz preteklosti, ko sem bil v politiki, z neizkušenostjo poslancev in drugih. Pa vendar, zdaj bi bil res že čas, da se pravzaprav kaj takega ne bi dogajalo. Nekdo, ki gre kandidirat, ki gre resno v politiko, to vzame zares in da razume, kakšen riziko je pri vsem tem. Vsak dan gledamo, kaj se dogaja, medijsko in tako, da razume, da se izpostavlja v tem primeru. Izpostavlja se kritiki, tudi neresnicam in marsičemu.«

Cerar je opozoril, da politična funkcija prinaša tudi javni nadzor. Politiki so v demokratični družbi že od nekdaj pod drobnogledom javnosti in medijev, saj je preglednost njihovega delovanja pomemben del odgovornosti do volivcev. Kandidati bi morali to pričakovati že ob odločitvi za vstop v politiko, ne šele po izvolitvi. Poslanski mandat namreč ne pomeni le možnosti vplivanja na politične odločitve, temveč tudi odgovornost do ljudi, ki so kandidatu na volitvah namenili svoj glas.

Kdo bo sedel v poslanske klopi?

Zaplet v Resni.ci tako ni zgolj vprašanje, kdo bo zasedel poslansko mesto. Odpira tudi vprašanje, kako resno kandidati razumejo svojo vlogo v demokratičnem procesu in ali se pred volitvami dovolj zavedajo zahtev, ki jih prinaša poslanska funkcija. Cerar meni, da bi bilo po več kot treh desetletjih demokracije pričakovati, da bi bili takšni zapleti redkejši. Medtem pa v Resni.ci ostaja odprto vprašanje, kdo bo pripravljen prevzeti mandat, ki ga je Mijič zapustil.

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politikadržavni zborMiro CerarodstopparlamentResni.caSlavko MoharičMirko Radujkovićposlanski mandatpolitična odgovornost
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