Kdo bo v poslanskih klopeh nadomestil Janija Prednika? Imamo odgovor SD

V ponedeljek je slovensko javnost šokirala vest, da je Janija Prednika zaradi domnevnega nasilja in groženj ovadila nekdanja partnerica. Kmalu se je oglasil tudi sam in v izjavi za medije sporočil, da bo sprejel odgovornost in kot poslanec odstopil.

V SD je v ponedeljek popoldne potekala redna seja predsedstva stranke, na kateri so obravnavali tudi zgoraj omenjeno zadevo. Po odstopu jih med drugim čaka tudi menjava na čelu poslanske skupine, ki sicer šteje osem poslancev. Namestnica vodje poslanske skupine je trenutno strankina poslanka in podpredsednica SD ter DZ Meira Hot.

Bo novopečena poslanka Janja Rednjak?

Kdo pa bi Prednika lahko nadomestil v poslanskih klopeh? Prednik je na zadnjih parlamentarnih volitvah prehitel strankarsko kolegico in ministrico za pravosodje Andrejo Katič. V državnem zboru bi ga tako (če bo sprejela mandat) nadomestila Janja Rednjak, mestna svetnica SD v Velenju, poroča Info360.

Kakšni so nadaljnji koraki stranke, smo preverili tudi pri Socialnih demokratih, a nam v odgovoru (še) niso podali konkretnih informacij: »Socialni demokrati bomo o vseh kadrovskih odločitvah, vključno z imenovanjem vodje poslanske skupine in o tem, kdo bo zasedel poslansko klop, javnost obvestili, ko bodo te odločitve sprejete in postopki končani.«