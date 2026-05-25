Kdo bodo ministri? Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu

Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v DZ vložiti listo ministrskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministrski ekipi 15 članov.

Bodoči vladni partnerji kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili, Janša je po izvolitvi za mandatarja napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli danes. Na zaprisego vlade pa računa najkasneje v dveh tednih.

Če bo torej prvak SDS sledil temu roku, bi lahko listo kandidatov v DZ vložil ta teden. Če bo to storil v začetku tedna, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.

Po predstavitvi predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah, predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade pošlje mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo.

O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji DZ tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. Zaprisego 16. slovenske vlade je v DZ torej pričakovati v prvi polovici junija.