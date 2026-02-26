Kdo je nad Ljubljano narisal ogromen penis? (FOTO)

Na posnetku zaslona sistema za sledenje letalom ADS-B Exchange, ki je včeraj zaokrožil po družbenih omrežjih, lahko vidimo manjše letalo, katerega pot leta se vije, no... v obliki moškega spolnega organa. Iz podatkov je razvidno, da je šlo za let manjšega enomotornega letala Piper PA-28 z registrsko oznako S5-DXC, registriranega v Sloveniji. Letalo se je v času zajema podatkov nahajalo nad Ljubljano in njeno širšo okolico, pri čemer njegova rumena sled na zemljevidu kaže več zaporednih krogov nad mestom. Glede na izvedbo je šlo verjetno za šolski let - a komentatorji na družbenih omrežjih imajo svojo hudomušno razlago.

Mogoče ga je najel Pici

Čeprav bi lahko šlo tako za penis, kot za iztegnjen sredinec, pa najbolj hudomušen med komentatorji meni, da ga je zagotovo najel Pici, oziroma Aleksandar Repić. Spomnimo, kontroverzni slovenski influencer je začetek tedna preživel v arestu, kamor so ga odpeljali takoj po pristanku na ljubljanskem letališču.

»Kaj ti pa še preostane, ko nekdo zaklene Instagram profil za komentiranje, ti pa mu želiš nekaj sporočiti«, je norčavi komentar o Piciju nadaljeval še en komentatorski sogovornik. Pripomba leti na Repićev besedni boj s stranko Svoboda in aktualnim premierjem Robertom Golobom.