Kdo je označil svoje glasovnice? Tajni glasovi o Stevanoviću razkrivajo nepričakovane oznake

Ob zatrjevanju prvakov strank o enotnosti poslanskih skupin in zaupanju svojim poslancem pri petkovem glasovanju o novem predsedniku DZ vpogled v glasovnice kaže, da so nekateri poslanci morali to enotnost dokazovati. Del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću je bil na sicer tajnem glasovanju označen.

Vidne so tri različne oznake

STA je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila za vpogled v glasovnice s petkovega tajnega glasovanja o predsedniku DZ. Izkazalo se je, da je del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću označenih. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice, šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice. Brez oznake je bilo 29 glasovnic v podporo, prav tako so brez oznake vse glasovnice proti imenovanju Stevanovića na čelo DZ. Dve glasovnici sta neveljavni in na njiju ni opaziti dodatnih oznak, je pa pri obeh ta volja jasno izražena na način, da je spodnji del glasovnice na veliko prečrtan z X.

Na petkovem glasovanju o predsedniku DZ je bilo oddanih 79 glasovnic. Za Stevanovića je glasovalo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. Enajst poslancev glasovnic ni prevzelo. Vpogled v volilni imenik pokaže, da so to bili, kot so tudi napovedali, poslanci SD ter Levice in Vesne. Nasprotovanje Stevanoviću in glasovanje proti je napovedala poslanska skupina Svoboda, ki šteje 29 poslancev, kar ustreza številu glasovnic proti. Izračun pokaže, da je bil Stevanović za predsednika DZ izvoljen z glasovi poslancev svoje stranke Resni.ca, poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratov.

Ob dejstvu, da ni mogoče z gotovostjo trditi, kdo je oddal dve neveljavni glasovnici in kako sta se opredelila poslanca narodnih skupnosti, pa primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus (poslanska skupina šteje devet poslancev), Demokratov (poslanska skupina šteje šest poslancev) in stranke Resni.ca (poslanska skupina ima pet poslancev, eden njih je bil kandidat za predsednika DZ).

Je imel predsednik Demokratov prav?

Če je temu tako, potem je imel predsednik Demokratov Anže Logar, ki sam ni poslanec, v petek prav, ko je zatrjeval, da je njegova poslanska skupina glasovala enotno. Na vprašanje, kako lahko z gotovostjo trdi, da je temu tako, če je glasovanje vendarle tajno, pa je tedaj odgovoril: »Sem prepričan, da je, ker zaupam svojim poslancem.« Ob novinarskem vprašanju, če je glasovanje svojih poslancev kako preverjal ali nadzoroval, pa je Logar vprašal, kako bi lahko to preverjal.