DOKAZOVANJE ENOTNOSTI

Kdo je označil svoje glasovnice? Tajni glasovi o Stevanoviću razkrivajo nepričakovane oznake

Na tajnem glasovanju o predsedniku DZ del glasovnic označenih.
Ustanovna seja državnega zbora - Zoran Stevanović - novi predsednik državnega zbora 10.04.2026 FOTO: Blaz Samec
Ustanovna seja državnega zbora - Zoran Stevanović - novi predsednik državnega zbora 10.04.2026 FOTO: Blaz Samec
STA, S. U.
 14. 4. 2026 | 13:15
Ob zatrjevanju prvakov strank o enotnosti poslanskih skupin in zaupanju svojim poslancem pri petkovem glasovanju o novem predsedniku DZ vpogled v glasovnice kaže, da so nekateri poslanci morali to enotnost dokazovati. Del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću je bil na sicer tajnem glasovanju označen.

Poglejte, kaj je Stevanović na prvi delovni dan naredil na vhodu v kabinet

Vidne so tri različne oznake

STA je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila za vpogled v glasovnice s petkovega tajnega glasovanja o predsedniku DZ. Izkazalo se je, da je del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću označenih. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice, šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice. Brez oznake je bilo 29 glasovnic v podporo, prav tako so brez oznake vse glasovnice proti imenovanju Stevanovića na čelo DZ. Dve glasovnici sta neveljavni in na njiju ni opaziti dodatnih oznak, je pa pri obeh ta volja jasno izražena na način, da je spodnji del glasovnice na veliko prečrtan z X.

Na petkovem glasovanju o predsedniku DZ je bilo oddanih 79 glasovnic. Za Stevanovića je glasovalo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. Enajst poslancev glasovnic ni prevzelo. Vpogled v volilni imenik pokaže, da so to bili, kot so tudi napovedali, poslanci SD ter Levice in Vesne. Nasprotovanje Stevanoviću in glasovanje proti je napovedala poslanska skupina Svoboda, ki šteje 29 poslancev, kar ustreza številu glasovnic proti. Izračun pokaže, da je bil Stevanović za predsednika DZ izvoljen z glasovi poslancev svoje stranke Resni.ca, poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratov.

Ob dejstvu, da ni mogoče z gotovostjo trditi, kdo je oddal dve neveljavni glasovnici in kako sta se opredelila poslanca narodnih skupnosti, pa primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus (poslanska skupina šteje devet poslancev), Demokratov (poslanska skupina šteje šest poslancev) in stranke Resni.ca (poslanska skupina ima pet poslancev, eden njih je bil kandidat za predsednika DZ).

Je imel predsednik Demokratov prav?

Če je temu tako, potem je imel predsednik Demokratov Anže Logar, ki sam ni poslanec, v petek prav, ko je zatrjeval, da je njegova poslanska skupina glasovala enotno. Na vprašanje, kako lahko z gotovostjo trdi, da je temu tako, če je glasovanje vendarle tajno, pa je tedaj odgovoril: »Sem prepričan, da je, ker zaupam svojim poslancem.« Ob novinarskem vprašanju, če je glasovanje svojih poslancev kako preverjal ali nadzoroval, pa je Logar vprašal, kako bi lahko to preverjal.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
15:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
15:33
Novice  |  Svet
NEMŠKI PREVOZNIK

Zaradi stavke pri enem največjih letalskih prevoznikov v Evropi obtičalo na desettisoče potnikov

Samo na letališču v Frankfurtu, največjem nemškem vozlišču, je bilo odpovedanih skupno 570 vzletov in pristankov, večinoma Lufthanse.
14. 4. 2026 | 15:33
15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
15:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKRIVNOSTNO IZGINOTJE

Iskanje Aninega trupla, ponujajo denarno nagrado! Morilec potoval skozi Slovenijo

FBI ponuja nagrado v višini 25.000 ameriških dolarjev za informacije, ki bi pripeljale do posmrtnih ostankov Ane Marie Henao Knežević (40).
14. 4. 2026 | 15:18
15:12
Bulvar  |  Domači trači
NAKLJUČJE ALI SPOROČILO?

Poglejte, kako je Tanja Fajon posnemala slog Urške Klakočar Zupančič (VIDEO)

Poleg razprav o političnih razmerjih je skupni nastop zaznamoval tudi vizualni detajl, ki ni ostal neopažen.
14. 4. 2026 | 15:12
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOGASTVO NARAVE

Najboljši med iz cvetov regrata: različica, ki vas bo navdušila

Med iz regratovih cvetov je že vrsto let priljubljena domača klasika, ta različica pa prinaša majhno spremembo, zaradi katere je res posebna.
14. 4. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Pomladna preobrazba v oblačilih MANA

Lahkotni kosi za prehod v tople dni

Pomlad je tisti čarobni trenutek v letu, ko garderoba postopoma prehaja iz toplih plasti v lahkotnejše kombinacije.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
