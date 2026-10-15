Kdo je poslanki Demokratov ponudil službo? Anže Logar pod plazom vprašanj

V oddaji Tarča na TV Slovenija so se posvetili ozadju odstopa Tee Košir, ki je odstopila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Razprava se je dotaknila tudi vprašanja, kdo naj bi ji ponudil novo zaposlitev, ter političnih posledic njenega odhoda. Govorili so še o porazih na dveh referendumskih vprašanjih in parlamentarni preiskavi, v ospredju katere je tudi romunska preiskava domnevne podkupnine pri projektu gradnje baterijskega hranilnika električne energije v mestu Gheorgheni. V preiskavi je tudi Gregor Hudohmet, direktor družbe GEN-I Sonce, hčerinske družbe skupine GEN-I, ki je sodelovala pri projektu. Romunski preiskovalci mu očitajo, da naj bi zahteval 450.000 evrov podkupnine, kar naj bi predstavljalo dva odstotka vrednosti pogodbe. GEN-I je po objavi informacij odredil revizijo posla. Očitki še niso pravnomočno dokazani.

Koširjeva je v odstopni izjavi podrobno opisala domnevne grožnje, vendar njena vsebina javnosti ni znana. Podpredsednik vlade in predsednik Demokratov Anže Logar je dejal, da izjave ni prebral. Glede domnevnih groženj je poudaril, da jih mora Koširjeva prijaviti, če so se zgodile. Po njegovih besedah jo je minister nemudoma poklical k sebi in jo pozval, naj pojasni okoliščine, saj naj bi v takšnih primerih veljala ničelna toleranca. Logar je ob tem omenil tudi pritiske, ki naj bi jih doživljali ministri, predvsem zaradi imenovanj direktorjev v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC).

Na vprašanje, kdo je Teji Košir ponudil službo pri ministru Jerneju Vrtovcu, je Logar odgovoril, da je mogoče, da je poslanka sama navezala stik. »Lahko ga je ona sama kontaktirala,« je dejal.

FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek

FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek

KPK je že začela pregled

V razpravi se je odprlo tudi vprašanje, ali bi lahko domnevna ponudba za novo zaposlitev poslanki, ki je odstopila, pomenila korupcijo in ali bi moral zadevo preiskati pristojni organ. Logar je povedal, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) že začela pregled. Skliceval se je tudi na določbe devetega člena zakona, ki naj bi se nanašale na prednostno obravnavo oseb na položajih.

Tea Košir FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek

Tea Košir je bila za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovana s sklepom vlade 10. junija 2026. 28. septembra 2026 je podala odstopno izjavo o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke.

Sajovic govori o eni največjih podkupovalnih afer

V oddaji sta se na dogajanje odzvala tudi predstavnika drugih političnih strank. Luka Simonič iz SDS je dejal, da se grožnje dogajajo, in izrazil upanje, da bo Koširjeva pojasnila, kaj se je dogajalo v ozadju njenega odstopa. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je dogajanje označil za eno največjih podkupovalnih afer v 35-letni zgodovini Slovenije. »Mislim, da pri nas ni nobeden klical. Ostro zanikam, da bi kdorkoli iz naše stranke klical gospo Koširjevo,« je poudaril. V studiu je sodeloval tudi Luka Goršek iz SD.

Vprašanja o ozadju odstopa Tee Košir ostajajo odprta

Razprava v Tarči ni bila omejena zgolj na odstop državne sekretarke. Udeleženci so govorili tudi o tem, kaj za vlado pomenita poraza pri dveh referendumskih vprašanjih in kako se politično ozračje odraža v odločanju o parlamentarni preiskavi. Pri tem so se dotaknili tudi korupcijske zgodbe iz Romunije. V povezavi z njo so obiskali sedeže tamkajšnjih podjetij. Vprašanja o okoliščinah odstopa Tee Košir, domnevnih pritiskih in morebitni povezavi s ponudbo za novo službo pa ostajajo odprta.