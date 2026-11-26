Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume zlorabe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in policije v zadevi Black Cube, je začela delo. Na prvi seji so člani opravili začetna pripravljalna preiskovalna dejanja, del razprave pa je potekal za zaprtimi vrati. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) napoveduje zahtevno delo in upa, da bodo priče pripravljene spregovoriti tudi na javnih sejah. Komisija bo ugotavljala, ali sta bili Sova in policija uporabljeni za politične namene oziroma za diskreditacijo političnega konkurenta. Preverjala bo tudi, ali so bile javnosti predstavljene informacije brez ustreznih dokazov, ali so bile aktivnosti državnih služb politično usmerjene ter ali je bil njihov namen vplivati na javno mnenje in volitve.

Člani komisije bodo poskušali ugotoviti tudi, kdo je pri teh aktivnostih sodeloval in kdo nosi morebitno politično odgovornost. Preiskavo so zahtevali poslanci Resnice, SDS ter NSi, SLS in Fokusa. Bah Žibert je ob tem navedla, da po njenem mnenju obstaja resen sum, da so bile v času vlade Roberta Goloba obveščevalno-varnostne službe zlorabljene za diskreditacijo političnega nasprotnika oziroma konkurenta. Po njenih besedah naj bi dogajanje vplivalo tudi na državnozborske volitve.

Prvi del seje za zaprtimi vrati

Anja Bah Žibert FOTO: Državni Zbor/Borut Peršolja

Ker gre za občutljive vsebine in dokumente z različnimi stopnjami tajnosti, je del prve seje potekal za javnostjo zaprtimi vrati. Člani komisije so se lotili začetnih preiskovalnih dejanj in začrtali smer nadaljnjega dela. Predsednica komisije zaradi narave postopka ni razkrila podrobnosti o osebah, ki jih nameravajo zaslišati. Pojasnila pa je, da so se na seji osredotočili predvsem na pridobivanje gradiva, ki bo podlaga za pripravo seznama prič. Ob tem je namignila, da bo glede na vsebino preiskave mogoče predvideti, kdo bi se lahko znašel na seznamu.

Predsednica komisije ocenjuje, da jih čaka zahtevno delo. Želi si, da bi pristojne službe in priče zbrale dovolj poguma za sodelovanje ter da bi javnost izvedela čim več o okoliščinah primera. Po njenem mnenju preiskava ne potrebuje veliko besedičenja, temveč predvsem konkretne odgovore. Občutljivost dokumentov pa bi lahko vplivala na to, koliko informacij bo mogoče predstaviti javnosti.

Opozorilo glede ustavne presoje

Bah Žibert je komentirala tudi zakonodajni referendum, na katerem so volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. S tem je med drugim ostala ohranjena možnost ustavne presoje akta o parlamentarni preiskavi za preiskovance. Predsednica komisije meni, da bi lahko sklicevanje na zakonske določbe in obračanje na sodišča pokazalo tudi, zakaj se posamezni vabljeni ne želijo udeležiti zaslišanj.

Izrazila je pričakovanje, da bodo predlagane priče prišle pred komisijo in odgovorile na vprašanja. Ob tem je opozorila, da zaradi postopkov na sodiščih in rokov ni mogoče napovedati, kako hitro bo preiskava napredovala. Kljub temu ostaja optimistična, da bo komisija delo opravila in poskušala priti do odgovorov.

O aferi Black Cube še ena parlamentarna komisija

Afero Black Cube bo obravnavala tudi druga parlamentarna preiskovalna komisija, vendar z drugačnega zornega kota. Njeno ustanovitev sta zahtevali Svoboda in Levica. Ta komisija želi raziskati morebitne poskuse izraelskega podjetja Black Cube, da bi vplivalo na izid marčnih parlamentarnih volitev. V ospredju njihove preiskave bosta predvsem vprašanje morebitnega tujega vplivanja in identiteta naročnika.

Bah Žibert priznava, da se bosta vsebini obeh preiskav deloma prekrivali, vendar poudarja, da ne gre za povsem enaki preiskavi. Zatrdila je tudi, da komisije niso ustanovili z namenom tekmovanja z drugo parlamentarno komisijo.