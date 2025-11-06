Kdo jim krade radič? »Ves mesec smo molčali, a zdaj je dovolj!«

Po družbenih omrežjih se je kot blisk razširila objava družine iz Šoštanja, ki se preživlja s kmetovanjem in vrtnarstvom. Nekdo jim že tedne krade radič, zdaj pa so javno pozvali storilca, naj preneha.

»Danes je šlo vse skupaj čez mejo. Spet porezan radič,« so zapisali v čustveni objavi, ki se je hitro razširila po Facebooku. V njej so razkrili, da so do zdaj molčali in upali, da bo kraja prenehala, a se to ni zgodilo. »Ta radič ni kar tam – to je naše delo, naš znoj, naš kruh!« so poudarili in dodali, da vsak njihov pridelek raste iz truda, zgodnjih vstajanj in bolečih rok.

Ob tem so storilcu poslali jasno sporočilo: če je v stiski, naj pride in pove. »Dali ti bomo z odprtim srcem. Nihče ne bo lačen, če pošteno vpraša,« pravijo. A opozarjajo, da bodo ob naslednji kraji ukrepali: sosedje bodo pozorni, oni pa pripravljeni, da storilca ujamejo in razkrijejo javnosti.

Objavo so zaključili z ostrim opozorilom: »Naša njiva ni tvoj supermarket. Roke stran od našega truda!«