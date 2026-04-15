NA DESETINE MEST OSTAJA PRAZNIH

Kdo nas bo zdravil?! Za te specializacije je največ zanimanja, za te pa skoraj nikogar

Zdravstvo pred novim opozorilom: premalo interesa za družinsko in urgentno medicino. Na specializacijo iz urgentne medicine so se za območje celotne države prijavili trije kandidati na 30 razpisanih mest,
Fotografija je simbolična. FOTO: Zdravniška Zbornica Slovenije
STA, N. Č.
 15. 4. 2026 | 12:26
 15. 4. 2026 | 13:33
Na spomladanski razpis specializacij s področja medicine se je na 75 razpisanih mest družinske medicine prijavilo 34 kandidatov, na 30 mest urgentne medicine pa trije. Nizko zanimanje opažajo tudi za specializacije hematologije, alergologije in klinične imunologije, onkologije z radioterapijo ter psihiatrije, so sporočili iz zdravniške zbornice.

Na 282 razpisanih specializacij za območje celotne države in posamezne izvajalce je prispelo 191 vlog, prostih pa je še 129 mest. Na Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da stanje še ni dokončno, saj bo razpis za nezasedena mesta ostal odprt do vsakega 9. dne v mesecu do popolnitve prostih mest oziroma do 30 dni pred objavo jesenskega razpisa specializacij.

Za mesta, za katera se je prijavilo več kandidatov, kot jih je na voljo, bodo v maju in do 18. junija potekali izbirni postopki. Kandidati, ki v teh postopkih ne bodo uspešni, se bodo lahko prijavili na druga nezasedena mesta ali bodo lahko počakali na jesenski razpis specializacij.

Na specializacijo iz družinske medicine se je za območje celotne države prijavilo 28 kandidatov na 60 razpisanih mest, za specializacijo pri posameznih izvajalcih pa se je na 15 razpisanih mest prijavilo šest kandidatov. »Za ustrezno pokritost bi potrebovali vsaj 100 novih specializantov letno, kljub temu pa nas nekoliko večje zanimanje navdaja z zmernim optimizmom,« so ocenili na zdravniški zbornici.

Le trije kandidati za urgentno medicino za vso Slovenijo

Na specializacijo iz urgentne medicine so se za območje celotne države prijavili trije kandidati na 30 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa ni bilo razpisanih mest.

Na specializacijo iz ginekologije in porodništva se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na tri razpisana mesta, za posamezne izvajalce pa se je prijavilo sedem kandidatov na osem razpisanih mest. Na specializacijo iz pediatrije se je za nacionalni nivo prijavilo devet kandidatov na 15 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa so bila razpisana štiri mesta, prijavila pa sta se dva kandidata.

Tudi letos opažajo, da ni velikega zanimanja za hematologijo (nobene prijave), alergologijo in klinično imunologijo odrasli (nobene prijave), onkologijo z radioterapijo (nacionalno nobene prijave, ena prijava na Univerzitetni klinični center Maribor), psihiatrijo (ena prijava nacionalno, nobene za posamezne izvajalce) in urgentno medicino.

Bistveno več prijavljenih kandidatov, kot je bilo razpisanih mest, pa je tudi letos za specializacije iz oftalmologije, dermatovenerologije, plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, radiologije ter čeljustne in zobne ortopedije.

Za specializacije doktorjev dentalne medicine je na štiri razpisana mesta prispelo šest vlog.

SpecializacijerazpisZdravniška zbornica Slovenijerazpis zdravniških specializacij
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
