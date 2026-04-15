Kdo nas bo zdravil?! Za te specializacije je največ zanimanja, za te pa skoraj nikogar

Na spomladanski razpis specializacij s področja medicine se je na 75 razpisanih mest družinske medicine prijavilo 34 kandidatov, na 30 mest urgentne medicine pa trije. Nizko zanimanje opažajo tudi za specializacije hematologije, alergologije in klinične imunologije, onkologije z radioterapijo ter psihiatrije, so sporočili iz zdravniške zbornice.

Na 282 razpisanih specializacij za območje celotne države in posamezne izvajalce je prispelo 191 vlog, prostih pa je še 129 mest. Na Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da stanje še ni dokončno, saj bo razpis za nezasedena mesta ostal odprt do vsakega 9. dne v mesecu do popolnitve prostih mest oziroma do 30 dni pred objavo jesenskega razpisa specializacij.

Za mesta, za katera se je prijavilo več kandidatov, kot jih je na voljo, bodo v maju in do 18. junija potekali izbirni postopki. Kandidati, ki v teh postopkih ne bodo uspešni, se bodo lahko prijavili na druga nezasedena mesta ali bodo lahko počakali na jesenski razpis specializacij.

Na specializacijo iz družinske medicine se je za območje celotne države prijavilo 28 kandidatov na 60 razpisanih mest, za specializacijo pri posameznih izvajalcih pa se je na 15 razpisanih mest prijavilo šest kandidatov. »Za ustrezno pokritost bi potrebovali vsaj 100 novih specializantov letno, kljub temu pa nas nekoliko večje zanimanje navdaja z zmernim optimizmom,« so ocenili na zdravniški zbornici.

Le trije kandidati za urgentno medicino za vso Slovenijo

Na specializacijo iz urgentne medicine so se za območje celotne države prijavili trije kandidati na 30 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa ni bilo razpisanih mest.

Na specializacijo iz ginekologije in porodništva se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na tri razpisana mesta, za posamezne izvajalce pa se je prijavilo sedem kandidatov na osem razpisanih mest. Na specializacijo iz pediatrije se je za nacionalni nivo prijavilo devet kandidatov na 15 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa so bila razpisana štiri mesta, prijavila pa sta se dva kandidata.

Tudi letos opažajo, da ni velikega zanimanja za hematologijo (nobene prijave), alergologijo in klinično imunologijo odrasli (nobene prijave), onkologijo z radioterapijo (nacionalno nobene prijave, ena prijava na Univerzitetni klinični center Maribor), psihiatrijo (ena prijava nacionalno, nobene za posamezne izvajalce) in urgentno medicino.

Bistveno več prijavljenih kandidatov, kot je bilo razpisanih mest, pa je tudi letos za specializacije iz oftalmologije, dermatovenerologije, plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, radiologije ter čeljustne in zobne ortopedije.

Za specializacije doktorjev dentalne medicine je na štiri razpisana mesta prispelo šest vlog.