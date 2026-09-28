Kdo pridobiva in kdo izgublja? Sveža anketa razkrila politično razpoloženje med Slovenci

Rezultati septembrske ankete Mediane za POP TV kažejo 23,7 odstotno podporo SDS in 20,3 odstotno podporo Gibanju Svoboda. Delo ministrske ekipe podpira odstotno točko in pol več vprašanih kot mesec prej (36,4 odstotka), hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico (50,2 odstotka) nasprotnikov.

SDS bi po anketi volilo 23,7 odstotka vprašanih (avgusta 21,7 odstotka), sledi ji Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 20,3 odstotka vprašanih (avgusta 20,9 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo sedem odstotkov volivcev (avgusta 8,3 odstotka). Sledijo SD s 6,8 odstotka (tudi avgusta 6,8 odstotka), Levica s 6,1 odstotka podpore (avgusta 4,9 odstotka), Demokrati Anžeta Logarja s 4,2 odstotka (avgusta 2,8 odstotka), Resnica z 2,9 odstotka (avgusta štiri odstotke) in Pirati z 2,8 odstotka (avgusta 3,4 odstotka). Neodločenih je 12,9 odstotka anketirancev (avgusta 11,7 odstotka). Nobene stranke ne bi volilo 6,3 odstotka (avgusta 6,7 odstotka), 2,3 odstotka anketirancev pa ni želelo odgovoriti.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 21. in 24. septembrom na reprezentativnem vzorcu 716 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Han tudi tokrat prvi

Najvišje ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na tretje mesto se je tokrat uvrstil finančni minister Andrej Šircelj, na četrtem pa je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Poslanec Gibanja Svobode Klemen Boštjančič je napredoval na 5. mesto, za njim sta se uvrstila minister za zdravje Tadej Ostrc in evropski poslanec Vladimir Prebilič. Na osmo mesto je padel prvak Demokratov ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Predsednik državnega sveta in prvak Fokusa Marko Lotrič je ostal na 9. mestu, prvo deseterico pa zaključuje predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Na 11. mestu je infrastrukturni minister in prvak NSi Jernej Vrtovec, sledi mu kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Premier Janez Janša se je uvrstil na 17. mesto. Priljubljenost je po obtožbah o uživanju kokaina izgubil sokoordinator Levice Luka Mesec in padel na 18. mesto.