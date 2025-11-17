Kdo speče najboljši kruh? Pri peki tekmovalci vse bolj inovativni in drzni (FOTO)

REKORDNA UDELEŽBA

Rekordna udeležba na tekmovanju dokaz, da doma radi pečemo kruh. Najboljšega iz pšenice je spet pripravila Antonija Plešec.

Kdo speče najboljši kruh? To je bilo vprašanje, na katero je odgovor konec tedna poiskala strokovna žirija na izboru za naj Fala kruh. Odločili so, da je v kategoriji pšenični ali mešani kruh tudi letos, in to že petič zapored, najbolj prepričljivi okus pripravila Antonija Plešec, ki je spekla prečudoviti beli pšenični kruh. V kategoriji pogača oziroma fokača je zmagal Jan Lever, ki je spekel odlično fokačo, v kategoriji inovativni kruh pa je z imenitnimi okusi, združenimi v gastro panettone, obogaten z okusi sira brie, dimljenega sira, parmezana, oliv, sušenih paradižnikov in suhih klobasic, ...