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Kdo stoji za kandidaturo Aleksandra Repića? V Srbiji o njem krožijo očitki, njegovo podjetje pa z veliko izgubo
Miloš Trivković se predstavlja kot vsestranski ustvarjalec, ki deluje na različnih področjih. Ukvarja se z glasbo kot raper, pevec in avtor pesmi, dejaven pa naj bi bil tudi kot športnik, moški model in ustvarjalec digitalnih vsebin. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook Miloš Trivković

Miloš Trivković se predstavlja kot vsestranski ustvarjalec, ki deluje na različnih področjih. Ukvarja se z glasbo kot raper, pevec in avtor pesmi, dejaven pa naj bi bil tudi kot športnik, moški model in ustvarjalec digitalnih vsebin. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook Miloš Trivković

Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić

Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić

Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić

Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić

Miloš Trivković se predstavlja kot vsestranski ustvarjalec, ki deluje na različnih področjih. Ukvarja se z glasbo kot raper, pevec in avtor pesmi, dejaven pa naj bi bil tudi kot športnik, moški model in ustvarjalec digitalnih vsebin. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook Miloš Trivković
Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić
Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić
S. N.
 9. 11. 2026 | 11:15
4:36
A+A-

Boj za ljubljanski županski stolček se pred lokalnimi volitvami 15. novembra zaostruje. Med kandidati je tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, bolj znan kot Nepridiprav. Toda kdo stoji za njegovo kandidaturo? Uradni podatki razkrivajo, da ga je s skupino volivcev predlagal glasbenik in podjetnik Miloš Trivković, znan kot Trile. O njem so pisali tudi srbski mediji, na spletu pa so se pojavili očitki o njegovem poslovanju in domnevnem kupovanju ogledov.

Repić se na volitve podaja s svojo listo, pri čemer poudarja politično neodvisnost, preglednost in boj proti korupciji. Za kandidaturo je po lastnih navedbah zbral 1600 overjenih podpisov podpore, njegov volilni program pa naj bi nastajal tudi na podlagi odgovorov približno 17.000 ljudi, ki so sodelovali v spletni anketi.

Kdo je Trile, ki stoji za Repićevo kandidaturo?

Trivković ni povsem neznano ime na glasbeni sceni. Rodil se je v Ljubljani, njegovi starši pa prihajajo iz Srbije in Črne gore. Pod umetniškim imenom Trile je zaslovel predvsem s pesmijo Ciganka, ki je pritegnila pozornost poslušalcev po Balkanu. Aprila lani je z njim intervju objavil srbski Kurir. Takrat se je pohvalil z uspehom pesmi, ki je v dveh mesecih zbrala več kot 12 milijonov ogledov. Novinar ga je vprašal tudi o očitkih, da naj bi oglede kupoval. Trivković je to odločno zanikal in zatrdil, da lahko pokaže statistiko svojega kanala ter da za pesem niso plačevali oglasov na YouTubu.

Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić
Kandidat za ljubljanskega župana Aleksandar Repić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Aleksandar Repić

Njegovo podjetje leto končalo s skoraj 190 tisoč evri izgube

Trivković je tudi direktor podjetja Loco Gang Records, d. o. o. Podatki poslovnih baz kažejo, da je podjetje leta 2025 ustvarilo dobrih 108.000 evrov prihodkov, a poslovno leto kljub temu sklenilo s skoraj 190.000 evri čiste izgube. To je občutno več kot leto prej, ko je izguba znašala približno 17.500 evrov. Po zadnjih objavljenih podatkih je imelo podjetje tudi okoli 274.000 evrov kratkoročnih obveznosti, njegov kapital pa je bil negativen in je znašal približno minus 200.000 evrov. Podatki o poslovanju v letu 2026 še niso javno dostopni. Podjetje ima bonitetno oceno BBB, njegov bančni račun pa je po dostopnih podatkih aktiven in ni blokiran.

Svoje podjetje ima tudi Aleksandar Repić. Marca letos je postal lastnik in direktor družbe XBT, svetovanje in storitve, ki ima sedež na Letališki cesti v Ljubljani. Podjetje je bilo ustanovljeno julija 2025, sprva pod imenom Unit 404, Repić pa ga je prevzel od Alena Mujanovića. Po zadnjih javno dostopnih finančnih podatkih družba leta 2025 ni ustvarila prihodkov niti odhodkov, njen kapital pa je znašal 7500 evrov. Podatkov o poslovanju v letošnjem letu še ni. Kot so mediji poročali, je podjetje povezano s spletno AI Univerzo, ki ponuja plačljive tečaje umetne inteligence. Repićevo podjetje naj bi skrbelo za obdelavo plačil uporabnikov, pri trženju projekta pa sodeluje tudi družba s Cipra.

Pozornost javnosti zaradi svoje preteklosti vzbuja tudi sam županski kandidat. Repić je že večkrat odkrito govoril o svojih težavah z zakonom. Leta 2015 je bil pogojno obsojen zaradi sodelovanja pri požaru kolibe, v katerem je umrl 56-letni moški. Javno je spregovoril tudi o zaporni kazni, ki jo je prestal zaradi napada na varnostnika v trgovini. Februarja letos so ga policisti pridržali zaradi suma poskusa izsiljevanja. Repić je očitke zanikal in jih povezal s svojim javnim delovanjem. Po dostopnih poročilih v tej zadevi ni bila vložena obtožnica.

Prav Repić sicer v kampanji poudarja, da želi Ljubljano voditi drugače, se boriti proti korupciji in zagotoviti večjo preglednost odločanja. Ob tem ostaja dejstvo, da je njegovo kandidaturo uradno predlagal Trivković s skupino volivcev. Kakšno vlogo ima glasbenik in podjetnik pri organizaciji kampanje ter ali sodeluje tudi pri upravljanju Repićevih družbenih omrežij, iz javno dostopnih podatkov ni razvidno. Prav tako ni dokazov, da bi bila njuna povezava povezana s kakršnimi koli volilnimi nepravilnostmi.

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