V državnem zboru besed praviloma ne zmanjka. Poslanci razpravljajo, polemizirajo, postavljajo vprašanja, odgovarjajo političnim nasprotnikom in si tu in tam skočijo tudi v besedo. A vsi niso enako zgovorni. Medtem ko nekateri izkoristijo skoraj vsako priložnost za nastop, se drugi za govorniškim pultom pojavijo precej redkeje.

Kolikšne so razlike, razkrivajo podatki spletnega orodja Parlameter, ki spremlja nastope in glasovanja poslancev. Pogledali smo, koliko besed so predstavniki ljudstva izgovorili v aktualnem mandatu, ki se je začel spomladi letos.

Stevanović v vrhu, a ima pomembno prednost

Na vrhu Parlametrovih primerjav po številu izgovorjenih besed se pojavlja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović iz Resnice. Toda pri njem je treba upoštevati pomembno okoliščino: besedo ima bistveno pogosteje že zaradi funkcije, ki jo opravlja.

Napovedovanje dnevnega reda, dajanje besede poslancem, vodenje glasovanj in opozarjanje na poslovnik so namreč del njegovega vsakdana. Parlameter beleži tudi te nastope, zato visoko število besed ne pomeni nujno, da je predsednik parlamenta opravil tudi največ vsebinskih razprav. Precej zgovorni pa so tudi nekateri poslanci, ki se za mikrofon ne postavljajo zgolj zaradi dolžnosti vodenja debate.

Med njimi izstopa Žan Mahnič iz SDS, pri katerem je bilo v enem od pregledanih zajemov zabeleženih 113.394 izgovorjenih besed. Mahnič se pogosto vključuje v politične razprave, predvsem pri vprašanjih notranje politike, varnosti in delovanja državnih institucij. Ob tem vodi tudi parlamentarni odbor, kar prispeva k njegovemu besednemu seštevku. Še nekoliko manj besed, 105.395, je bilo v drugem podatkovnem zajemu zabeleženih pri njegovem strankarskem kolegu Andreju Poglajnu. Tudi ta se pogosto oglaša, med drugim pri razpravah o pravosodju in zakonodajnih spremembah. Med izrazitejšimi govorkami je Nataša Sukič iz Levice. V enem od pregledanih zajemov je Parlameter pri njej zabeležil že 120.375 besed.

Na drugi strani komaj 1595 besed

Povsem drugačna je zgodba pri Borisu Mijiču, ki je bil izvoljen na listi Resnice. Na njegovem profilu je bilo v pregledanem zajemu zabeleženih vsega 1595 besed. Za primerjavo: povprečen govor odraslega človeka obsega približno 120 do 150 besed na minuto. Mijičev seštevek bi tako zadostoval za približno 11 do 13 minut neprekinjenega govorjenja.

O njegovem molku so mediji poročali že septembra, ko je po daljšem obdobju brez nastopov vendarle spregovoril v državnem zboru. Oglasil se je med razpravo o razrešitvi predsednika državnega zbora in pri obravnavi zakonodajnih predlogov. Med poslanci z nizkim številom izgovorjenih besed je tudi njegov nekdanji strankarski kolega Aleksander Štorek, pri katerem je Parlameter ob preverjanju 21. novembra prikazoval 3333 izgovorjenih besed v sedanjem mandatu.

Med manj zgovornimi predstavniki posameznih poslanskih skupin najdemo še nekaj znanih imen. Pri Demokratih je bil v enem od pregledov na spodnjem delu strankarske lestvice Dejan Zakrajšek, pri SDS pa Janez Jože Olovec in Maruša Babnik.

Tudi Golob ni med najbolj zgovornimi

V Gibanju Svoboda se med pogostejšimi govorkami pojavljata Lena Grgurevič in Alenka Bratušek, veliko nastopata tudi Tereza Novak in Janja Sluga. Na drugi strani je med manj zgovornimi predsednik stranke Robert Golob. Golob je v aktualnem mandatu izgovoril 14.699 besed.

Pri Socialnih demokratih je med bolj izpostavljenimi govorkami Andreja Katič, v Levici pa, kot že omenjeno, Nataša Sukič.

To seveda ne pomeni, da poslanci, ki manj govorijo, tudi manj delajo. Nekateri se bolj posvečajo pripravi zakonodajnih predlogov, delu v odborih, vlaganju amandmajev in poslanskim vprašanjem. Drugi svojo politično dejavnost precej izraziteje predstavljajo tudi skozi nastope v razpravah.

Veliko besed še ne pomeni veliko povedanega

Število izgovorjenih besed je zanimiv podatek, vendar samo po sebi še ni merilo kakovosti poslanskega dela. Poslanec lahko v dolgi razpravi ponavlja že znana stališča, drugi pa lahko svoje argumente predstavi v nekaj minutah. Prav tako je treba razlikovati med vsebinskimi nastopi in proceduralnimi govori, ki so posledica vodenja sej.