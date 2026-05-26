Kdo vse naj bi sedel v novi Janševi vladi? Eve Irgl ni med njimi ...

Kadrovska sestavljanka nove vlade Janeza Janše naj bi bila po poročanju Dela neformalno že v veliki meri pripravljena, a uradni pogovori o razdelitvi ministrskih mest se šele začenjajo. Največ neznank naj bi bilo pri imenih iz največje vladne stranke SDS, ki naj bi ji pripadlo sedem resorjev. Precej več naj bi bilo znanega pri Novi Sloveniji (NSi) in Demokratih Anžeta Logarja.

Po poročanju Dela naj bi NSi i pripadlo pet ministrskih mest, Demokratom pa tri. Ena od Janševih zahtev naj bi bila tudi, da so v vladi vsi predsedniki koalicijskih strank.

Predsednik Demokratov Anže Logar naj bi po navedbah Dela zasedel položaj ministra za gospodarstvo, delo in šport. Ker ni bil izvoljen za poslanca državnega zbora, bi mu ministrska funkcija zagotovila pomembno politično vlogo v novi vladni ekipi. Demokratom naj bi se nasmihal tudi zdravstveni resor. Kot možnega ministra Delo omenja zdravnika Tadeja Ostrca, trenutno vodjo poslanske skupine Logarjeve stranke.

Pred vložitvijo liste kandidatov za ministre v DZ morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Ko bodo ti koraki za njimi in bodo imena v DZ, pa bodo sledile predstavitve najverjetnejših bodočih ministrov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.

Tretji resor Demokratov naj bi bil še odprt. Po poročanju Dela bi lahko šlo za kulturo, pravosodje ali notranje ministrstvo. Med možnimi kandidati za kulturnega ministra se omenja Aleš Novak, vodja strankinega strokovnega sveta za kulturo.

Strankam NSi, SLS in Fokus, ki so na volitvah nastopile na skupni listi, pa se obeta tudi vodenje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, pri čemer naj bi resor pripadel Fokusu. Še najbolj skrivnostni pa so glede ministrskih kandidatov v SDS, a nekaj imen je kljub temu že v obtoku. Kot poroča Delo, se Janez Janša v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.Kateri so ministrski kandidati NSi in SDS, si lahko preberete v članku na Delo.si: Janša pušča svoje ministre v negotovosti

Za zdaj gre torej še za kadrovske kombinacije in neuradne razreze, dokončna ministrska ekipa bo znana šele, ko bodo imena tudi uradno potrjena.

Prvak SDS Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v DZ vložiti listo ministrskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministrski ekipi 15 članov. Zaprisego 16. slovenske vlade je v DZ torej pričakovati v prvi polovici junija.