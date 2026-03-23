Kdo vse z današnjim dnem ostaja pred vrati parlamenta? Nove službe bodo iskali številni zelo znani obrazi

Logarjevi Demokrati so na volitvah sodelovali prvič po razhodu s SDS. Kljub višjim pričakovanjem so osvojili šest poslanskih sedežev, a med njimi ni nikogar od trojice, ki je v zadnjem letu sestavljala poslansko skupino, poleg Logarja niti dolgoletne poslanke SDS Eve Irgl niti Tineta Novaka, ki je bil na prejšnjih volitvah sicer izvoljen na listi Gibanja Svoboda.

Čeprav je bila na lestvicah priljubljenosti vselej visoko, ponovni preboj v parlament ni uspel predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič iz vrst Gibanja Svoboda. Kmalu potem, ko je to postalo jasno, je napovedala umik iz politike. Od vidnejših predstavnikov Svobode je bil neuspešen tudi nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Neuspešna je bila na tokratnih volitvah nekdanja predsednica SD in dosedanja zunanja ministrica Tanja Fajon, pa tudi oba poslanca, ki sta k tej stranki prestopila v času prejšnjega mandata - nekdanji član Levice Matej T. Vatovec in Mojca Šetinc Pašek, ki si je poslanski mandat na prejšnjih volitvah priborila na listi Gibanja Svoboda.

Med poraženci je tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki ni prišel do mandata na skupni listi Levice in Vesne. Medtem ko sta bila sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko uspešna v boju za mesto med poslanci, pa to ni uspelo sokoordinatorjema partnerske Vesne, Urošu Macerlu in Urši Zgojznik.

Med kandidati SDS se od poslanskega stolčka med drugim poslavlja Andrej Hoivik, poslanske vrste NSi pa bosta morala zapustiti Vida Čadonič Špelič in po dveh desetletjih Jožef Horvat. Morda za katerega od "poražencev" volitev še obstaja upanje, saj bodo v poslanskih vrstah tistih strank, ki bodo sestavljale koalicijo, prihodnje ministre v državnem zboru zamenjali nadomestni poslanci. Zaradi zelo tesnega izida je treba počakati tudi na glasovnice po pošti in iz tujine.

Celoten seznam izpadlih poslancev