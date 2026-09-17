Kdor zmaga na Ljubečni, je iz pravega testa (FOTO)

Ljubečna, ena od krajevnih skupnosti Mestne občine Celje, je že 45 let sinonim za vse, ki imajo radi zven harmonike, in še posebej za tiste, ki jo znajo igrati. Tu so prejeli prva vidna priznanja danes najuspešnejši harmonikarji in harmonikarice pri nas: če si enkrat zmagal na Ljubečni, se je vedelo, da si iz pravega testa.

Praznik harmonike

Letošnja Zlata harmonika Ljubečne je bila že 45. po vrsti, na njej smo slišali izjemne glasbene nastope in presežke, s čimer se je zgolj še enkrat potrdil sloves, da je to eno najstarejših in najuglednejših tekmovanj diatoničnih harmonikarjev pri nas. Odlični nastopi tekmovalk in tekmovalcev, organizacija na zelo visoki ravni, sproščeno vzdušje ter prenos dogajanja v živo prek spletnega prenosa in televizije Prve TV pa so zaznamovali še en praznik harmonike, ki bo mnogim ostal v spominu še dolgo.

Obiskovalci so tudi letos povsem napolnili dvorano OŠ Ljubečna.

Naj godec Peter Postružin

Letos je prejela najvišje priznanje in postala absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna 2026, obenem pa je prejela tudi plaketo Avgusta Stanka za najboljšo izvedbo venčka ljudskih Šentjurčanka Sinja Gračnar. Naziv naj godec je osvojil Peter Postružin, naziv naj juniorke pa je pripadel Žani Perčič. Posebno mesto je pripadlo tudi najstarejšemu tekmovalcu. To je bil Anton Klun, ki je z nastopom dokazal, da ljubezen do harmonike ne pozna starostnih meja.

45. TEKMOVANJE so že organizirali.

Nobene bronaste

O izjemni kakovosti letošnjega tekmovanja pričajo tudi rezultati strokovne komisije, v kateri so sedeli Damjan Pasarič, Žan Bregar, Jernej Brilej, Janez Lekše, Stanko Mikola in Anže Krevh. Tekmovalci so namreč osvojili kar 19 zlatih plaket, 13 je bilo srebrnih, bronaste pa nobene. Člani komisije so na koncu, ko so potegnili črto, priznali, da so bili pred izjemno zahtevno nalogo, saj so vse tekmovalke in tekmovalci pokazali veliko glasbenega znanja, muzikalnosti, tehnične dovršenosti in občutka za interpretacijo. Posebna gostja prireditve je bila lanska absolutna zmagovalka Mia Ovčjak, ki je z nastopom dodatno obogatila letošnji program.

Prireditev ostaja pomembno stičišče najboljših harmonikarjev, njihovih mentorjev in ljubiteljev domače glasbe.

Prav tako so podelili dve častni priznanji, ki sta ju prejela ravnateljica Osnovne šole Ljubečna Helena Verdev, kjer zadnja leta poteka tekmovanje, ter zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne leta 1996 in aktualni predsednik organizacijskega odbora Robert Goličnik. Priznanji sta zahvala za njun pomemben prispevek, podporo in dolgoletno sodelovanje pri ohranjanju ter razvoju te ugledne glasbene prireditve, ki je rezultat predanega dela tudi številnih posameznikov – prostovoljcev, donatorjev in pokroviteljev, pa tudi medijev, ki vsako leto poročajo o njej.

Sinja Gračnar

Robert Goličnik (levo), predsednik organizacijskega odbora, in ravnateljica OŠ Ljubečna Helena Verdev sta prejela častno priznanje.

Zlata harmonika Ljubečne tudi po 45 letih ostaja pomembno stičišče najboljših harmonikarjev, njihovih mentorjev, ljubiteljev domače glasbe in vseh, ki skrbijo, da slovenska glasbena tradicija živi in se uspešno prenaša na mlajše rodove.