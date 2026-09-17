  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEN HARMONIKE

Kdor zmaga na Ljubečni, je iz pravega testa (FOTO)

Absolutna zmagovalka letošnjega tekmovanja je Šentjurčanka Sinja Gračnar, Peter Postružin je naj godec.
V GŠ Goličnik so za tekmovanje pripravili kar 10 učencev in vsi so bili odlični. FOTOGRAFIJE: Arhiv ZH

V GŠ Goličnik so za tekmovanje pripravili kar 10 učencev in vsi so bili odlični. FOTOGRAFIJE: Arhiv ZH

Obiskovalci so tudi letos povsem napolnili dvorano OŠ Ljubečna.

Obiskovalci so tudi letos povsem napolnili dvorano OŠ Ljubečna.

Del strokovne komisije Zlate harmonike Ljubečna – obvezne skladbe (z leve) Anže Krevh, Damjan Pasarič in Janez Lekše

Del strokovne komisije Zlate harmonike Ljubečna – obvezne skladbe (z leve) Anže Krevh, Damjan Pasarič in Janez Lekše

Naj godec Peter Postružin

Naj godec Peter Postružin

Naj juniorka Žana Perčič

Naj juniorka Žana Perčič

Sinja je tudi prejemnica plakete Avgusta Stanka.

Sinja je tudi prejemnica plakete Avgusta Stanka.

Sinja Gračnar

Sinja Gračnar

Robert Goličnik (levo), predsednik organizacijskega odbora, in ravnateljica OŠ Ljubečna Helena Verdev sta prejela častno priznanje.

Robert Goličnik (levo), predsednik organizacijskega odbora, in ravnateljica OŠ Ljubečna Helena Verdev sta prejela častno priznanje.

V GŠ Goličnik so za tekmovanje pripravili kar 10 učencev in vsi so bili odlični. FOTOGRAFIJE: Arhiv ZH
Obiskovalci so tudi letos povsem napolnili dvorano OŠ Ljubečna.
Del strokovne komisije Zlate harmonike Ljubečna – obvezne skladbe (z leve) Anže Krevh, Damjan Pasarič in Janez Lekše
Naj godec Peter Postružin
Naj juniorka Žana Perčič
Sinja je tudi prejemnica plakete Avgusta Stanka.
Sinja Gračnar
Robert Goličnik (levo), predsednik organizacijskega odbora, in ravnateljica OŠ Ljubečna Helena Verdev sta prejela častno priznanje.
Mojca Marot
 17. 9. 2026 | 18:45
3:20
A+A-

Ljubečna, ena od krajevnih skupnosti Mestne občine Celje, je že 45 let sinonim za vse, ki imajo radi zven harmonike, in še posebej za tiste, ki jo znajo igrati. Tu so prejeli prva vidna priznanja danes najuspešnejši harmonikarji in harmonikarice pri nas: če si enkrat zmagal na Ljubečni, se je vedelo, da si iz pravega testa.

Praznik harmonike

Letošnja Zlata harmonika Ljubečne je bila že 45. po vrsti, na njej smo slišali izjemne glasbene nastope in presežke, s čimer se je zgolj še enkrat potrdil sloves, da je to eno najstarejših in najuglednejših tekmovanj diatoničnih harmonikarjev pri nas. Odlični nastopi tekmovalk in tekmovalcev, organizacija na zelo visoki ravni, sproščeno vzdušje ter prenos dogajanja v živo prek spletnega prenosa in televizije Prve TV pa so zaznamovali še en praznik harmonike, ki bo mnogim ostal v spominu še dolgo.

Obiskovalci so tudi letos povsem napolnili dvorano OŠ Ljubečna.
Obiskovalci so tudi letos povsem napolnili dvorano OŠ Ljubečna.
Naj godec Peter Postružin
Naj godec Peter Postružin

Letos je prejela najvišje priznanje in postala absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna 2026, obenem pa je prejela tudi plaketo Avgusta Stanka za najboljšo izvedbo venčka ljudskih Šentjurčanka Sinja Gračnar. Naziv naj godec je osvojil Peter Postružin, naziv naj juniorke pa je pripadel Žani Perčič. Posebno mesto je pripadlo tudi najstarejšemu tekmovalcu. To je bil Anton Klun, ki je z nastopom dokazal, da ljubezen do harmonike ne pozna starostnih meja.

45. TEKMOVANJE so že organizirali.

Nobene bronaste

O izjemni kakovosti letošnjega tekmovanja pričajo tudi rezultati strokovne komisije, v kateri so sedeli Damjan Pasarič, Žan Bregar, Jernej Brilej, Janez Lekše, Stanko Mikola in Anže Krevh. Tekmovalci so namreč osvojili kar 19 zlatih plaket, 13 je bilo srebrnih, bronaste pa nobene. Člani komisije so na koncu, ko so potegnili črto, priznali, da so bili pred izjemno zahtevno nalogo, saj so vse tekmovalke in tekmovalci pokazali veliko glasbenega znanja, muzikalnosti, tehnične dovršenosti in občutka za interpretacijo. Posebna gostja prireditve je bila lanska absolutna zmagovalka Mia Ovčjak, ki je z nastopom dodatno obogatila letošnji program.

Prireditev ostaja pomembno stičišče najboljših harmonikarjev, njihovih mentorjev in ljubiteljev domače glasbe.

Prav tako so podelili dve častni priznanji, ki sta ju prejela ravnateljica Osnovne šole Ljubečna Helena Verdev, kjer zadnja leta poteka tekmovanje, ter zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne leta 1996 in aktualni predsednik organizacijskega odbora Robert Goličnik. Priznanji sta zahvala za njun pomemben prispevek, podporo in dolgoletno sodelovanje pri ohranjanju ter razvoju te ugledne glasbene prireditve, ki je rezultat predanega dela tudi številnih posameznikov – prostovoljcev, donatorjev in pokroviteljev, pa tudi medijev, ki vsako leto poročajo o njej.

Sinja Gračnar
Sinja Gračnar
Robert Goličnik (levo), predsednik organizacijskega odbora, in ravnateljica OŠ Ljubečna Helena Verdev sta prejela častno priznanje.
Robert Goličnik (levo), predsednik organizacijskega odbora, in ravnateljica OŠ Ljubečna Helena Verdev sta prejela častno priznanje.

Zlata harmonika Ljubečne tudi po 45 letih ostaja pomembno stičišče najboljših harmonikarjev, njihovih mentorjev, ljubiteljev domače glasbe in vseh, ki skrbijo, da slovenska glasbena tradicija živi in se uspešno prenaša na mlajše rodove. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

harmonikatekmovanjenarodno-zabavna glasbaZlata harmonika Ljubečne 2026Mia OvčjakPeter Postružin
ZADNJE NOVICE
18:45
Novice  |  Slovenija
ZVEN HARMONIKE

Kdor zmaga na Ljubečni, je iz pravega testa (FOTO)

Absolutna zmagovalka letošnjega tekmovanja je Šentjurčanka Sinja Gračnar, Peter Postružin je naj godec.
Mojca Marot17. 9. 2026 | 18:45
18:25
Bulvar  |  Domači trači
SPLETNI PREPIR

Znana slovenka vplivnica udarila po sledilki: »Res upam, da nimate takšnih staršev«

Trenerka in vplivnica Urša Koser se je po objavi s planine Prevale zapletla v precej ostro spletno izmenjavo z eno od sledilk. Povod? Porcija štrukljev.
17. 9. 2026 | 18:25
18:15
Novice  |  Svet
KATASTROFA V ŠPANIJI

Prihaja to k nam? Poplave ohromile več mest in letala ostala na tleh, umrl vsaj en človek (VIDEO)

Na prizadetih območjih je v le nekaj urah padlo od 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter.
17. 9. 2026 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: Obnovljeni grad spet sije (FOTO)

Mogočne Pišece stojijo sredi širnih gozdov in gričev Bizeljskega; zgradbo obiščemo po dostopni poti, ki vodi iz vasi nižje v pobočju.
17. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
MEJE

Nikoli in nikdar: pet stvari, ki jih ne bi smeli odpustiti niti najbližjim

Obstajajo jasne meje, ki jih ne bi smeli prestopati niti dovoliti drugim, da jih prestopajo.
17. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Sosed kmet jih zbuja že ob 6. uri, smrad in muhe so nevzdržni: pravnik razkriva, kaj lahko storijo

Bralec se spopada s hrupom, smradom po gnoju, muhami in umazano cesto. Pravnik pojasnjuje, kam se lahko obrne in kdaj je mogoča tudi tožba.
Pravnik na dlani17. 9. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki