Kek po pokojnini spet razburja Slovence: »Je eden težil, da je ravno namontiral žleb ...«

Igralec, scenarist in producent Franci Kek, ki je tudi nekdanji poslanec, organizator kultnega Rock Otočca in snemalec skritih kamer, rad razburja slovensko javnost. Spomnimo, nedavno je povzročil pravi vihar, ko je razkril višine pokojnine.

»Je eden težil, da je ravno namontiral žleb, jaz ga pa dol dajem«

No, tokrat pa se je fotografiral ob tovornjaku starejšega letnika in potožil, da ne razume zakaj nekatere moti to kar počne: »Za baker kar dobro dobim. Ni mi pa jasno, da ene moti moja dejavnost. Je eden težil, da je ravno namontiral žleb, jaz ga pa dol dajem. Ja, kdaj ga pa bom, če ne zdaj, ko je še?! A ga bom pol, ko ga ne bo?! Ko ga bo en drug pred mano pobral? Kje ti je pamet, model?!«.

Kekovi sledilci so bili navdušeni. No, vsi ne ...

Lej te razumem. Je penzija vseeno prenizka

Ta je pa dobra.:)

Ti naj bi bil komik? Prej si pjanc

Baker je 6e, češnje pa po 9e...

Bolje bakreni žleb na kamionu kot vrabec na strehi al kak že gre toti pregovor

Vas je Franci Kek nasmejal?