Kek se dela norca iz Stevanovića: »Morda je Stevo celo pred papežem«

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je pred dnevi takole pohvalil na omrežju Facebook: »Redko (ali nikoli) se zgodi, da bi nekdo predstavljal svetovni most že ob nastopu funkcije. In prejel čestitke z vsega sveta, ne glede na njihove diplomatske spore. Pa naj bo to Amerika, Rusija, Kitajska ali Iran. Z vsemi se bomo pogovarjali. Pomembni sta samo dve stvari:1. Mostovi, ne zidov! 2. Interes Slovenije! Moč ljudem!«

Anketa POP TV: Stevanović prelomil največ predvolilnih obljub Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po mnenju skoraj tretjine vprašanih v anketi Mediane za POP TV med predsedniki parlamentarnih strank v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub. Več kot polovica anketiranih tudi meni, da je Stevanović neprimerna izbira za funkcijo predsednika DZ.

Ob tem je objavil več čestitk, ki jih je prejel od tujih diplomatov ob izvolitvi za šefa slovenskega parlamenta. Med njimi je tudi čestitka predsednika spodnjega doma ruskega parlamenta, ki je povzročila veliko odmeva, prvak stranke Resnica, pa je ob tem moral zanikati, da bi imel proruska stališča.

Kek: »Morda je Stevo celo pred papežem«

Ob teh čestitkah pa ni mogel ostati tiho Franci Kek, nekdanji poslanec, organizator kultnega Rock Otočca, snemalec skritih kamer.

Pikro je namreč zapisal: Trenutna situacija v svetu – najprej je papež, potem Stevo, potem pa dolgo nič. Morda je Stevo celo pred papežem.«

