Kenan (32) umrl na gradbišču v Mariboru, za sabo pustil dva otroka! Direktorica kričala na novinarko Aščićevo: Kaj vas to briga, kaj me kličete, …

V oddaji Tednik so objavili pretresljiv pogovor s prijateljem delavca Kenana, ki je umrl v delovni nesreči na gradbišču v Mariboru, ko se je porušila železna konstrukcija. Tragedija je za seboj pustila mlado družino z dvema majhnima otrokoma.Oče, mož in prijatelj, ki je po besedah bližnjih živel za svojo družino. Najmlajša hčerka je bila stara komaj 40 dni, starejša pa tri leta. Prav zato je bila izpoved njegovega prijatelja v oddaji še toliko bolj boleča. O Kenanu ni govoril kot o številki v statistiki, ampak kot o človeku, ki je bil vedno pripravljen pomagati in ki je skušal za svoje najbližje zgraditi boljše življenje. Kot je povedal, je bil tak, da je bil vedno za druge.

Šokantni odziv direktorice, sprožena preiskava

Veliko pozornosti je sprožil tudi odziv direktorice podjetja, ki ga je javno razkrila novinarka Jelena Aščić. Ko je pripravljala prispevek za Tednik, naj bi ji direktorica po telefonu zabrusila: »Kaj vas to briga, kaj me kličete, če boste samo omenila moje ime, vas bom tako tožila, da zase ne boste vedla. Saj vsak dan umirajo, kaj se to vas na televiziji tiče. Banda pokvarjena!«

Novinarka RTV Slovenija je nato zapisala: »S takimi besedami, grožnjami in vpitjem je na moj klic glede smrti mladega bosanskega delavca v njenem podjetju odgovorila lastnica. Pokazala ni niti trohice obžalovanja, družini ni izrekla niti sožalja, kaj šele kaj drugega. Na policiji poteka preiskava, inšpektorat sumi, da je pokojni delavec delal na črno, nesreča se je zgodila na velikonočni ponedeljek. Star je bil 33 let, brez očeta sta ostala dva majhna otroka.«